Petro conmemoró muerte de Carlos Pizarro: mostró una bandera del M-19

En medio de un evento en la institución San Juan Bautista de La Salle, donde el presidente Gustavo Petro estudió su bachillerato, el mandatario rindió homenaje a Carlos Pizarro en la conmemoración de los 34 años de su asesinato.

El mandatario llamó al escenario a un par de amigos de su juventud que tenían la bandera del Movimiento 19 de abril para este homenaje.

“No les gusta que la saquemos, pero no va a estar debajo de los colchones. Hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro que estuvo aquí en Zipaquirá y entonces es el jovencito, también, que salió a cambiar el mundo. Después, guerrero andante conmigo Después, paladín de la paz asesinado. Esa generación derogó la Constitución de 1886, no pudieron otros, proclamó la Constitución de 1991 y hoy es parte del Gobierno de Colombia. Así que no se perdió la vida de tanta gente”, dijo el mandatario.

El presidente, durante su visita, también saludó a varios exintegrantes del M-19 que lo acompañaron durante su juventud.