Escándalo por presunta corrupción en la elección de personero en Bucaramanga

Bucaramanga

El excandidato a la alcaldía de Bucaramanga, Jorge Figueroa Clausen, compartió a través de su cuenta de X una conversación que se habría dado entre el exconcejal Carlos Barajas y el actual concejal Oscar Díaz en donde estarían hablando de unos dineros que estarían relacionados con la elección del personero municipal, hecho que se dio en el Concejo de Bucaramanga el pasado mes de enero del 2024 y que dio como ganador a Hernando Villamizar.

En el video que se compartió en redes sociales, que dura 6 minutos con 57 segundos, aparentemente quien inicia a hablar es el exconcejal Barajas y comienza nombrando a Manuel Parada a quien conocen como Manolete y fue también excandidato a la alcaldía de la ciudad y ahora es asesor del alcalde Jaime Andrés Beltrán: “yo buscaba a Manolete ayúdeme con esto” es lo que inicialmente se escucha.

Después hablan de una bolsa de $80 millones en la Personería de Bucaramanga y es cuando Barajas le dice a Díaz que se siente ignorado por él, hoy usted tiene los gloriosos, yo siento que la relación de los dos no va a durar mucho. Mire los negocios que tengo para hacer con Nixon, $35 millones por Plan de Desarrollo que nos podemos ganar”, le dice el exconcejal a Díaz.

“Sin sus votos y sin los míos no hubiera sacado la credencial entonces esto es compartido, entonces yo quiero saber si podemos recomendar a algunas personas”, le dice Barajas a Díaz a lo que él responde que “todo lo que usted me dice tiene toda la razón, pero yo sí le quiero decir algo y es que déjeme acomodar las Unidades de Apoyo como yo deseo, yo he buscado a Manolete”.

“Yo hablé con Jaime Andrés (Beltrán) de Oscar Pulido y lo primero que me dijo es que no sea de Barajas y yo le dije que no, que era mío, se dio cuenta de que todas las personas que yo meto son de mi confianza, eso es lo que yo, Oscar Díaz, estoy tratando de hacer”, señaló el concejal Oscar Díaz en el audio.

“Usted no me dijo que había una bolsa de 80 millones, usted no fue claro conmigo”, le aseguró Díaz a Barajas a lo que él responde que en las elecciones del secretario del concejo, de contralor y de control interno también podría ganar dinero porque “eso va a ser suyo”.

W Radio buscó al exconcejal Carlos Barajas quien aseguró que siempre saldrá a dar la cara y dijo que ese audio no era real y que había podido ser creado con inteligencia artificial pues aseguró que nunca ha hablado de negocios con el concejal Oscar Díaz.

“Eso audios obedecen a una manipulación y a una alteración, yo he venido haciendo unas críticas respetuosas y a lo mejor a algunos les ha causado escozor y ahora resulta que la inteligencia artificial puede poner en boca de cualquiera lo que diga y terminamos siendo culpables, yo estoy seguro que jamás hablaría de eso con Oscar”, puntualizó Barajas.

Aunque W Radio se comunicó en reiteradas ocasiones con el concejal Oscar Díaz, al momento de esta publicación no fue posible tener una respuesta por parte del corporado.

En enero, cuando se retomó la elección del personero, los concejales Carlos Parra, Diego Lozada y Camilo Machado denunciaron presuntos hechos de corrupción en este proceso.