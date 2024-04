No se deben poner trabas a migrantes: canciller sobre pasaportes de venezolanos

El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, hizo un llamado de atención a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que publicaron e hicieron el borrador de resolución que eliminaba el trato excepcional a los migrantes venezolanos que tenían su pasaporte vencido para poder entrar, permanecer y transitar en Colombia.

“Los funcionarios de esta Cancillería, del sector de política exterior, los funcionarios y funcionarias del Gobierno, entiendan que la filosofía de este Gobierno no es ponerle trabas a la población migrante que están en movilidad humana, si no facilitarle su acogida. Que deben tener una concepción distinta que es de ayudarle a las personas que están en necesidad, no porque quiera, sino porque las condiciones los han motivado. (…) este Gobierno progresista tiene que facilitarle a la población en movilidad humana, su tranquilidad unidad con sus familias”, dijo el ministro.

Por su parte, el director de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, confirmó que el Gobierno reculó y no van a expedir esta resolución.

“No podemos llenar de cargas económicas a los migrantes para que accedan a visas, para muchos de ellos son inalcanzables y sobre este argumento (…) el Gobierno, la Cancillería y Migración Colombia no van a expedir en este momento documentos que signifiquen carga onerosa para migrantes que, duras penas tienen para alimentarse diariamente”, dijo García.

Finalmente, desde la Cancillería confirmaron que trabajan en un proyecto para la reunificación familiar de familias migrantes que tienen menores de edad.