¿Quién está detrás de algunas voces de South Park? Habló en W Fin de Semana y así suena

South Park es una de las series animadas, no apta para menores, más conocidas a nivel mundial por el tipo de humor que usan sus personajes, enmarcado dentro de la sátira y el ‘humor negro.

Capitulo a capitulo se narra la historia de unos chicos de escuela primera llamados Stan, Kyle, Kenny y Cartman, junto a su círculo social.

Sin embargo, se suelen usar palabras fuertes y además, personificar a personalidades de la vida real que fueron trascendentes ya sea de manera positiva o negativa.

Por esta razón y para hablar sobre su historia, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana la actriz cubana de doblaje, Patricia Azan.

“Empecé en la tercera temporada porque la actriz que lo hacía, que es muy buena amiga mía, no podía porque hacía teatro musical en ese momento y le afectaba su voz porque usaba una voz más de la garganta, no para hacerlo”, dijo Azan sobre cómo llegó a doblar South Park.

Así mismo, añadió que ella usa “una voz más del diafragma, que es lo que a veces me duele, porque la gente me pregunta por la garganta y no, no me duele. Entonces me escogieron a mí y redoblaron la primera y la segunda temporada con mi voz. Así que estoy desde la primera temporada”, relató.

Y es que Azan no solo hace la voz del protagonista, Cartaman, también hace otras como las de Tweek, Kyle y algunas de las madres, como la de Cartman y la de Butters.

Sobre el proceso de estas voces subrayó que no es solo hacer la voz, sino meterse en el personaje.

“Tenía que hacer algo muy parecido a lo que estaban haciendo en inglés los los creadores de la serie, que son los que hacen todas las voces, Ya luego a por medio del teatro crear el personaje que siempre esté nervioso, tú me ves cuando yo hago la voz de Tweek, y yo también tiemblo, y yo también tengo un un pequeño TIC nervioso”, ejemplificó.

Dentro de la entrevista la actriz de doblaje tuvo tiempo para hablar como estos personajes. Escúchela aquí:

Escuche la entrevista completa a continuación: