Madre en Boyacá pide justicia por la muerte de su hija en accidente de tránsito

Tunja

El pasado 6 de abril en el municipio de Sáchica, Boyacá, se presentó un accidente de tránsito en el que una camioneta y una motocicleta colisionaron, dejando como resultado la muerte de dos jóvenes de 17 años.

Una de las personas que perdió la vida en este siniestro vial ocurrido en la vía que conduce de Sutamarchán a Sáchica, en Boyacá, sobre la 1:00 de la tarde, fue la joven Carol Dayana Jaimes Martínez, cuya familia espera que se haga justicia, ya que, según ellos, el conductor de la camioneta, que presuntamente ocasionó el accidente, está libre.

“Hasta el momento no tengo ningún conocimiento de cómo ocurrieron los hechos porque a mí me llamaron a las 3:49 de la mañana de un número desconocido, en el cual la persona que me llama me dice que había habido un accidente y que mi hija estaba muerta. Hasta el momento las autoridades no nos han dado ninguna clase de información. No sabemos absolutamente nada. Fuimos a la Fiscalía novena de Tunja y lo único que nos dieron fue un papel como con un correo electrónico y un número de celular. Allá nos dicen que para poder saber en qué va el proceso, debemos tener un abogado”, indicó Andrea Martínez, madre de Carol Dayana.

La familia de Carol Jaimes, que es de bajos recursos económicos, pide la colaboración de un abogado para que les ayude. Por otro lado, le hace un llamado a las autoridades para que se esclarezca el caso.

“Nosotros somos una familia de muy bajo recursos. Yo trabajo en un restaurante y yo lo que me gano es el mínimo. Mi esposo también trabaja y se gana el mínimo. Entonces lo que yo estoy pidiendo a las autoridades es que se esclarezcan las cosas y que el tipo del accidente pague. Yo le pregunto a las autoridades: ¿Por qué no está preso o por qué no lo tienen detenido?”, acotó Andrea Martínez.

Hay que indicar que junto con Carol Dayana Jaimes, también perdió la vida el joven Camilo Andrés Corredor Reyes, quien era el conductor de la motocicleta. El pasado sábado 27 de abril la comunidad del municipio de Sáchica (Boyacá), realizó una velatón pidiendo justicia por la muerte de estos dos jóvenes.