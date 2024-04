Murió menor de 11 años que estaba bajo la custodia del ICBF en Floridablanca

Bucaramanga

Este 29 de abril se conoció sobre la muerte de un menor de 11 años que estaba bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desde el pasado mes de febrero. El menor se encontraba en un hogar sustituto, a donde fue trasladado luego de seis meses del inicio de su proceso de restablecimiento de derechos.

De acuerdo con la información entregada por el ICBF, desde que el menor llegó al hogar sustituto se observó que tenía algunas condiciones médicas desfavorables y por eso, tres días después fue trasladado hasta la Clínica San Luis, en donde permaneció durante 30 días, pero, por complicaciones patológicas, perdió la vida.

“Él jugaba mucho fútbol con el hermano en el parque nuevo, él estaba bien acá, no estaba enfermo, en cambio se lo llevaron para allá y se enfermó, duró un mes en citas médicas, yo creo que por tanta droga y que no comía y no dormía, yo creo que fue por pena moral”, señaló la mamá del menor.

Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hicieron un llamado a los padres de familia y a los cuidadores para que se brinden los cuidados y la protección a los niños, niñas y adolescentes.