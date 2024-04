Víctima pide a las Farc destapar empresas de transporte en Putumayo que los financiaban

Durante la primera jornada de la audiencia de observaciones de las víctimas del Bloque Sur de las extintas Farc, distintas víctimas entregaron relatos estremecedores sobre los crímenes que la extinta guerrilla cometió en contra de ellas, de sus familiares, y de su patrimonio.

Uno de los relatos fue el de la víctima Wilmar Forero Ocampo, quien narró infinidad de hechos victimizantes cometidos por las Farc en su contra, entre ellos el abuso sexual y asesinato de su madre cometido por la guerrilla en 1993, pasando por el asesinato de dos de sus hijos, y que literalmente, lo llevaron a la quiebra robándole todo su ganado.

“No tengo para unas gafas, ni siquiera para una posada digna. Quiero decir que temo por la seguridad de mi vida, ellos tratan de ubicarme para que calle y no esclarezca estos casos que han hecho conmigo”, narró Forero al auditorio.

De hecho, dentro de los crímenes, por ejemplo, relató que sacó un préstamo de $30 millones de pesos en el Banco Agrario para comprar ganado, y esas reses también se las robó las Farc; pero lo más grave, según su relato, es la falta de reconocimiento y colaboración de la guerrilla en materia de aporte a la verdad.

“Ninguno de los comparecientes han sido claros en reconocer estos homicidios sabiendo perfectamente, yo, que las únicas personas que podían matar robar, asesinar, eran ellos, ellos son los únicos culpables y no han habido aclaraciones que acepten estos cargos”, dijo.

Otra de las víctimas fue Juan Carlos González Ospina quien fue secuestrado por lo menos 4 veces, la última de ellas en 2016, previo a la firma del Acuerdo de Paz, en el sur del país; esto, cuando trabajaba para la empresa Petrocombustión.

Uno de los detalles más llamativos que dejó su testimonio fue su referencia a supuestas empresas de transporte en Putumayo que pagaban a las Farc para que impidieran las condiciones que garantizaran libre competencia, como desde las propias Farc le informaron.

“Le pregunto a los del frente 48 que le digan a la JEP cómo las empresas de transporte del Putumayo les pagaban a ellos para que las empresas foráneas no pudiesen trabajar en la zona con el argumento de que se les estaba vulnerando el derecho al trabajo (...) Alias ‘Norbey’ cuando me iba a poner a extorsionar me dijo que las empresas de transporte de acá de Putumayo nos pagan además de la cuota, ofrecían 40 pesos por galón transportado para que no los dejemos trabajar a ustedes” afirmó.

También, al igual que otras víctimas que intervinieron, rechazó que la extinta guerrilla ni siquiera hubiese sido capaz de reconocer la comisión de su secuestro diciendo que para el 2016 ya no se cometían esos delitos.

Otro de los relatos sobrecogedores fue el de las hermanas Edna y Mayerly Hernández, hermanas del teniente Elkin Hernández, quien fue secuestrado en 1998 y asesinado en 2011 luego de que el Ejército lanzara la operación Júpiter. Las hermanas reclamaron la verdad, asegurando que las versiones que han entregado Joaquín Gómez y Fabián Ramírez parecen calcadas y acordadas.

“Sentimos que esa verdad que tanto estamos necesitando para poder aliviar este dolor irreparable, siento que no hay una verdad verdadera, y uno de los trabajos y acciones es esa, así la verdad duela en lo más profundo, estamos dispuestos a escuchar esa verdad, nuestros padres la necesitan” dijeron.

Finalmente, intervino de forma emotiva la víctima Mónica Lucía Oyuela, quien cumplió 29 años sin su padre secuestrado y asesinado por orden del propio secretariado. Reconoció eso sí, que los excomandantes vivos admitieron la comisión del crimen, y ello, le ha generado algo de paz.

Eso sí, las circunstancias en las que fue hallado junto a su socio de trabajo fueron aberrantes: amarrado a un árbol y con signos de violencia física.

Por otro lado la víctima Luz Mery Hermida narró el conocimiento que tuvo sobre el secuestro y asesinato de su hijo a manos de las Farc, pidiendo, como la gran mayoría, que necesitan que les digan a verdad.