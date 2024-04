EE.UU. se opondrá a operativos israelíes en Rafah que no aborden “problemas humanitarios”

Estados Unidos se opondrá a “cualquier operativo” israelí en Rafah que no aborde las “preocupaciones humanitarias” en la región, que sirve de refugio para más de 1,4 millones de gazatíes que han sido desplazados durante la guerra.

EE.UU. asegura no haber visto aún un “plan creíble” de Israel que resuelva las preocupaciones del Gobierno de Joe Biden sobre una posible ofensiva en Rafah, señaló este martes el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, en una rueda de prensa.

“Cualquier tipo de operativo que no aborde estas preocupaciones, no tiene cabida para nosotros”, subrayó el funcionario, pero no entró en detalles sobre qué medidas específicas esperan que Israel tome para proteger a la población civil.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó este martes su intención de lanzar una campaña militar en Rafah, se llegue o no a un acuerdo de tregua con Hamás.

“Entraremos en Rafah y eliminaremos a los batallones de Hamás allí, con o sin acuerdo”, aseguró Netanyahu durante una reunión con familiares de secuestrados y víctimas del ataque del 7 de octubre pasado.

Sus palabras llegan cuando Hamás estudia la última propuesta de tregua de los mediadores en El Cairo, y que contempla un alto el fuego de 40 días y la liberación de miles de presos palestinos a cambio de rehenes en Gaza, según medios israelíes.

Preguntado si teme que estas declaraciones de Netanyahu pongan en peligro las negociaciones, el portavoz del Departamento de Estado señaló que “no entrará en escenarios hipotéticos” y que EE.UU. sigue “comprometido con alcanzar un acuerdo para un cese al fuego”.

Organizaciones internacionales y gran parte de la comunidad internacional advierten que una ofensiva contra Rafah supondría una catástrofe humanitaria aún mayor que la que ya están sufriendo los palestinos en el enclave, con escaso alimento, agua potable y un sistema sanitario devastado.

En Rafah viven en riesgo de hambruna y sin servicios básicos 1,4 millones de gazatíes, la mayoría desplazados durante una guerra en la que ya han muerto más de 34.500 personas en 207 días de ofensiva.