FF.MM. aseguran que delegados de Farc “obstruyeron el deber constitucional” en Caquetá

Las Fuerzas Militares respondieron a la polémica que se desató por un video en donde se ve a varios uniformados del Ejército Nacional siendo rodeados por personas vestidas de civil y que se identificaron como como representantes del Estado Mayor Central Farc en la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional y pidieron a los uniformados salir de los Llanos de Yarí.

“En este contexto, aproximadamente 150 personas llegaron al lugar portando bastones, presuntamente bajo la influencia de integrantes del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, obstruyendo así el cumplimiento del deber constitucional por parte de las Fuerzas Militares, lo cual constituye un acto punible”, señalan las Fuerzas Militares.

Por eso, agregan que las tropas desplegadas en la zona estaban llevando a cabo labores de estabilidad en cumplimiento de los compromisos establecidos con la Gobernación del Caquetá, “tal como se acordó en el consejo de seguridad extraordinario realizado el día 15 de abril de 2024 en la ciudad de Florencia”.

“Estos sucesos han sido reportados al Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, y se tomarán todas las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega, en su misión constitucional, continuará realizando labores de estabilidad en aras del bienestar y desarrollo de la comunidad”.

En el video, que fue grabado en la vereda ‘El Triunfo’ de San Vicente del Caguán, uno de los hombres advierte a las tropas que tienen que abandonar la zona. El hecho habría ocurrido el 26 de abril tras haber realizado el desembarque de tropas en helicóptero, hecho que se consideró una acción ofensiva, en medio del cese al fuego en el departamento del Caquetá.

“Esto de bajar en helicóptero ya no se puede que es un patrullaje, ambos somos militares, así como nosotros somos profesionales de la revolución en armas, venirnos a meter cuenticos que veníamos de patrullaje, pues no nos llamemos a cuentos chimbos, afortunadamente estamos dialogando y no quemándonos a tiros, pero en protocolos está clara la legítima defensa y ustedes están violando el cese al fuego porque la comunidad que está aquí se está sintiendo violentada”. Además agrega que “acá deberíamos tener instalados mecanismos de verificación, que ahí va estar un guerrillero y un militar que se van a poner de acuerdo y así evitamos incidentes como el de acá (…) entonces creo que en ese sentido deben mejorar la comunicación con estas comunidades que merecen respeto, les entregamos un colegio para su bienestar pero venir gente armada y nosotros dándonos plomo, en medio del fuego cruzado que seria, los invitamos a que de verdad se comuniquen con su comandante y reconozcan que cometieron un error y se retiren del área”.

Por eso, advirtió: “hay líneas rojas y creo que no podríamos seguir solo en repliegue porque esto está pasando a otro tema, no venimos aquí con amenaza, primero el diálogo y venimos los delegados a darles la cara (…) de eso se trata ponernos de acuerdo, recapaciten”.