Bloqueo a militares en Caquetá habría sido para impedir destrucción de laboratorio de coca

En entrevista exclusiva con La W, el general Luis Ospina, comandante el Ejército, se refirió, según él, a los bloqueos y la presión que hubo por parte de supuestos delegados de las disidencias de las Farc, para sacar a la tropa que se encontraba haciendo labores de estabilización, en la vereda el Triunfo, en San Vicente del Caguán, Caquetá.

“Ellos quieren volver a estar allí, estaban para esa fecha (26 de abril), estaban en acercamientos para llegar a buenos términos en la mesa, pero hay que enaltecer la voluntad de nuestros soldados, el comportamiento profesional, nosotros podemos estar en todo el territorio así haya un cese al fuego, allí se presenta una instrumentalización de la población y con campesinos, gente que la traen forzada”.

Lo grave del caso, denuncia el general Ospina es que, debido a este bloqueo, se habría evitado una operación contra laboratorios de droga ubicados en los Llanos del Yarí.

“Estaban ocultando una serie de laboratorios por los cuales íbamos nosotros y ese fue el bloqueo que se le hizo a la tropa, posterior a eso nos replegamos, entramos y dimos el resultado que correspondía, es un evento que sucedió hace más de 20 días, pero lo colocan sobre la mesa para buscar presión”, dijo.

Cabe señalar que, en las últimas horas, en donde se ve a varios uniformados del Ejército Nacional que están siendo rodeados por personas vestidas de civil. Uno de ellos se identifica como José Tomás Ojeda, mientras que el otro hombre sería Robinsón Caicedo. Los dos dicen ser representantes del Estado Mayor Central Farc en la mesa de diálogos con el Gobierno Nacional.

En el video, uno de los hombres advierte a las tropas que tienen que abandonar la zona. El hecho habría ocurrido el pasado 25 de abril tras haber realizado el desembarque de tropas en helicóptero, hecho que se consideró una acción ofensiva, en medio del cese al fuego en el departamento del Caquetá, en la vereda El Triunfo de San Vicente del Caguán.

“Esto de bajar en helicóptero ya no se puede decir que es un patrullaje, ambos somos militares, así como nosotros somos profesionales de la revolución en armas. Venirnos a meter cuenticos que veníamos de patrullaje, pues no nos llamemos a cuentos chimbos, afortunadamente estamos dialogando y no quemándonos a tiros, pero en protocolos está clara la legítima defensa y ustedes están violando el cese al fuego porque la comunidad que está aquí se está sintiendo violentada”, dicen.

Además, agrega: “acá deberíamos tener instalados mecanismos de verificación, que ahí va a estar un guerrillero y un militar que se van a poner de acuerdo y así evitamos incidentes como el de acá (…) entonces creo que, en ese sentido, deben mejorar la comunicación con estas comunidades que merecen respeto. Les entregamos un colegio para su bienestar, pero venir gente armada y nosotros dándonos plomo, en medio del fuego cruzado qué seria, los invitamos a que de verdad se comuniquen con su comandante y reconozcan que cometieron un error y se retiren del área”.

Por eso, advirtió: “hay líneas rojas y creo que no podríamos seguir solo en repliegue porque esto está pasando a otro tema, no venimos aquí con amenazas, primero el diálogo y venimos los delegados a darles la cara (…) de eso se trata ponernos de acuerdo, recapaciten”.

Sin embargo, en La W, Camilo González, delegado del Gobierno en la mesa con las disidencias, controvirtió al comandante del Ejército, general Luis Ospina. González aseveró que es poco probable que en esa zona haya coca, y el gran problema es la tenencia latifundista de tierra. “Le puedo garantizar, para producir laboratorios se necesitan sembrados. En esa información yo creo que necesita precisar la inteligencia”.

Minas en zonas de libre sospecha en diferentes zonas

La W pudo confirmar además con el comandante del Ejército Nacional que hay preocupación por cuenta de la instalación de minas antipersonal, en zonas en donde se supone se había declarado territorio libre de estos explosivos.

“Desafortunadamente están usando estos grupos este tipo de herramientas con el único ánimo de presionar a la población civil, forzarla a muchas cosas, haciendo reclutamiento forzado y con el ánimo de bloquear el avance de las tropas, en Chocó y el Catatumbo”.