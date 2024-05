Profesores del magisterio denuncian graves problemas con nuevo sistema de salud del Fomag

Desde diferentes regiones del país, continúan llegando las denuncias de profesores del magisterio colombiano acerca de los problemas que están enfrentando con el recién implementado sistema de salud.

En esta ocasión, W Radio ha recibido testimonios preocupantes que revelan una situación sin precedentes para quienes llevan años dedicados a la educación en Colombia.

En Corozal, Sucre, nos atendió el profesor Carlos Julio Peña, quien lleva 18 años en el magisterio. Su relato es desgarrador, pues describe una odisea para obtener atención médica adecuada.

“A mí me tenían mi servicio básico en Colosal, trabajo en Morroa, un sitio no muy distante. Ayer me tocó para una cita por problemas respiratorios y me dicen que no tengo los servicios en Corozal, sino en Sincelejo”, relata Peña.

La confusión sobre su lugar de atención médica es solo el principio de sus problemas. “Me mandaron para la Clínica Las Peñitas, tuve que apartar la cita allí. Para devolver los servicios a Colosal, tuve que hacer un proceso y asistir a la cita. Ayer me vio el médico general, parece ser que hay que reiniciar las historias clínicas”, continúa explicando.

Peña, que padece hipertensión, fue mandado a hacer nuevamente exámenes para empezar un proceso de paciente con riesgo cardiovascular. Sin embargo, la odisea no termina ahí.

“Me dieron una fórmula médica porque tengo bronquitis, pero cuando fui a reclamarla, me dijeron que no estaban entregando medicamentos porque el contrato estaba suspendido”, lamenta.

La historia se repite con la profesora Marielny Arévalo, de Cúcuta, quien es paciente oncológica.

“El pasado 25 de abril me hospitalizaron para hacerme una cirugía. Me dijeron que estaba suspendida la cirugía, suspendieron al médico y me mandaron para la casa”, cuenta Arévalo.

Desesperada, presentó una tutela que hasta ahora no ha sido respondida. “Ayer estuve en la UCI y me dijeron que no tenían convenio con la judiciaria para hacer la cirugía. Es una angustia que no puedo describir”, añade.

La falta de respuestas y soluciones también afecta al profesor Juan Camilo Aguilar, de Caldas. “Soy paciente con riesgo cardiovascular y tenía una cita para un examen el 6 de mayo, pero fue cancelada”, explica Aguilar.

Además, su hija menor, diagnosticada con asma, enfrenta problemas para obtener atención médica adecuada. “Nos están pidiendo que las órdenes médicas sean renovadas con el logo del Fomag, lo que va en contra de los derechos establecidos en la sentencia T 10:30 del 2010″, denuncia Aguilar.

Estos testimonios reflejan un panorama desolador para los profesores del magisterio, quienes esperaban mejoras con el nuevo sistema de salud. Sin embargo, se encuentran sumidos en la confusión, la falta de atención y la angustia por su salud y la de sus familias.

Ante esto, W Radio intentó comunicarse con el Fomag para obtener respuestas, pero hasta el momento no han dado declaraciones al respecto. Los maestros claman por una pronta solución a esta situación que pone en riesgo su bienestar y el de sus seres queridos.