Tenemos una corrupción estructural y profesionalizada en varias instituciones: Petro

El presidente Gustavo Petro, a través de una alocución presidencial, se pronunció sobre varios hechos de corrupción que está enfrentando en su Gobierno y que también han llegado hasta su familia.

En ese sentido, el mandatario aseguró que toda su vida ha luchado contra este flagelo, incluso arriesgando su vida.

“Hace casi un año se filtró una información de dos miembros de mi familia que, supuestamente, habrían incurrido en delitos. Cualquier presidente de la República de Colombia hubiera hecho todo lo posible para torpedear el proceso. Yo, en cambio, consecuente con mis principios, fui el primero en pedirle al entonces fiscal general de la Nación investigar lo sucedido”, comentó el jefe de Estado.

Al tiempo, añadió: “yo no solo hablo contra la corrupción, he luchado para desentrañarla toda mi vida. La lucha contra la corrupción no es un discurso, no son palabras al aire. Combatir la corrupción es un tema, primero, de principios, pero también de vida o muerte. Sin oportunismos, yo he puesto en riesgo mi vida para revelar los entramados que han llevado a que, en Colombia, los dineros públicos terminen en bolsillos de privados”, agregó el mandatario.

Sumado a esto, el presidente dijo que cuando llegó al Gobierno sabía que se iba a encontrar con casos de corrupción y por eso decidió combatirla.

“Al llegar al Gobierno Nacional he encontrado lo que ya sabía, tenemos una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del Estado colombiano . Mi responsabilidad es destruirlas y neutralizarlas. Comencé con una lucha intensa en la Fiscalía General de la Nación, a pesar de enormes presiones, que incluso afectaron física y psicológicamente a mi familia, logré un proceso donde creo, y en muchos años, se eligió una fiscal decente y totalmente independiente”, dijo.

De igual forma, el mandatario enumeró uno a uno los hechos de corrupción que él y sus más cercanos están combatiendo e investigando.

“Esta decisión interinstitucional ha desatado todos los fantasmas. Seguí con la investigación sobre casos entre funcionarios de la fuerza pública y las mafias del narcotráfico y el contrabando. Se trata de una olla de corrupción inmensa donde aparece cada vez más la bandera de una fuerza pública honesta y al lado del pueblo. Pero, indudablemente, ha quedado al descubierto un mecanismo que está fortaleciendo el crimen, la corrupción y la inseguridad ciudadana”, puntualizó.

Otro de los casos que nombró el presidente Petro fue el que gira en torno a la salud del magisterio en el país.

“En estos momentos me enfrento a los anillos de la corrupción del FOMAG y la Fiduprevisora. Billones de pesos de los maestros y de la Nación se han perdido en una red de contratistas que con cláusulas amañadas permiten pagar sin facturación. La red se ha construido por años en las diferentes ramas del poder público y los órganos de control”, agregó.

También, Ecopetrol estuvo en la lista del presidente.

“Los hallazgos en Ecopetrol son profundamente alarmantes, por decenas de miles de millones de dólares, han salido recursos de la petrolera nacional para financiar personas, paramilitares y la política. Ecopetrol es el escenario del gran desfalco de la Nación encubierto permanentemente por órganos de control y sin investigación penal”, dijo.

Por último, el mandatario nombró hecho de corrupción que rodean la DIAN y la Fuerza Pública permitiendo la entrada de contrabando al país.

“Existe un fuerte anillo de corrupción montado durante tres décadas, entre dirigentes políticos, la Fuerza Pública, funcionarios de la DIAN y aduanas que permiten la entrada masiva del contrabando. Se ha construido infiltrando campanas, incluso intentaron infiltrar la mía, fracasando en ello. Esta enorme olla de corrupción con tentáculos internacionales, un billonario sistema de lavado de activos ha arruinado buena parte de la industria de las confecciones y el cuero, y por primera vez en la historia empieza a hacer descubierta con nuestra acción en Colombia”, concluyó.