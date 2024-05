Consejo de Estado delibera personería jurídica del partido En Marcha de Juan F. Cristo

En junio del 2023 se presentó una demanda de nulidad simple contra la resolución que reconoció como partido político a En Marcha, del exministro Juan Fernando Cristo.

Para la abogada Ximena Echavarría, se incumplió lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución, que dice que sólo se reconocerá como partidos políticos a “aquellos que participen en elecciones de Congreso y logren alcanzar el 3% de los votos válidos del censo nacional electoral”.

Sin embargo, según la demanda, En Marcha no ha participado de ninguna elección al Congreso con candidatos avalados. Es decir, a pesar de que “participó” de la Coalición Centro Esperanza, según el proceso solo fue una formalidad.

“El hecho que en el acuerdo de coalición apareciera En Marcha como firmante no indica que ello fuera correcto pues, al no ser partido, no tenía capacidad jurídica para celebrar el mencionado acuerdo”, señala la demandante.

En la solicitud, los demandantes aducen que participaron en esa coalición y que, en consecuencia, quedaron elegidos “Gustavo Moreno, Guido Echeverry y Jairo Castellanos”, los cuales tuvieron que ser avalados por ASI, Alianza Social Independiente, porque En Marcha no tenía como otorgar avales y, al parecer, realmente eran militantes.

Sin embargo, aunque el Consejo Nacional Electoral les reconoció la personería jurídica argumentando la eliminación de barreras para acceder a la política que ha desarrollado la Corte Constitucional, se habría accedido a las pretensiones de los solicitantes aun cuando estas no se ajustan a lo dispuesto en la Constitución.

Por ese motivo, en el orden del día de este 9 de mayo, el Consejo de Estado discutirá si En Marcha continúa o no con personería jurídica. Según fuentes de La W, perdería su condición de partido político.