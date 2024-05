Petro responde a magistrados del CNE: “el presidente solo es juzgable por el Congreso”

El presidente Gustavo Petro respondió al rechazo de sus declaraciones por parte de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). El mandatario indicó que hay una normativa y unas leyes establecidas que indican cómo se debe juzgar a un presidente.

“El presidente solo es juzgable por el Congreso y los derechos políticos solo se pierden por sentencia de juez penal. Eso dice la Constitución de Colombia”, indicó el mandatario.

Cabe recordar que el jefe de Estado, desde Cartagena, se pronunció sobre la presentación de magistrados del CNE de la ponencia con formulación de cargos contra la campaña a la Presidencia de ‘Petro Presidente’ por, al parecer, superar los topes de financiación.

El mandatario reiteró que la Constitución es la que establece los parámetros para su investigación.

“No soy tan estúpido para cambiar por una riqueza que evapora un proyecto político esperanzador del pueblo. Ni bobo que fuera. Así son ustedes, yo no, por más de que han intentado, han fracasado. Dice la Constitución que el presidente no puede ser juzgado, sino por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, lo que hoy anunciaron es que once millones van a perder sus derechos políticos, quieren determinar, como lo han hecho en tantos países de América Latina, que el presidente tiene que dejar de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos así lo quieren. El presidente no ha cometido ningún delito”, dijo.