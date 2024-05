Tenemos un problema mental en nuestra oligarquía: Petro por privilegiar vías 4G

Desde Santa Marta, el presidente Gustavo Petro una vez más cuestionó que, en otros gobiernos, se haya privilegiado la construcción de vías 4G en solo unas regiones de país, dejando de lado necesidades básicas de los colombianos, como tener agua potable.

“(…) Tenemos un problema mental de nuestra oligarquía. (…) Gastar 126 billones de pesos en autopistas, en las dos ciudades o tres ciudades más ricas de Colombia y en los sectores más pudientes de Colombia que han valorizado las casas de nuestros amigos que no comparten la política. Eso significa que no priorizaron el agua potable. Es absurdo e irracional e inhumano que se privilegie el cemento. Como le puede decir a la población que en un siglo se soluciona el problema del agua potable. -Eso no puede ser-”, dijo el mandatario.

Por último, y con llamado de atención, el presidente Petro le pidió al director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López que se modifiquen las vigencias futuras del país.

“Nos metimos en un problema que es cambiar la matriz de vigencias futuras de la inversión pública de los próximos 30 años que está dedicada a las vías 4G. Antes que la carretera, el agua y antes que el negocio, es la vida y agua es la vida”, puntualizó.