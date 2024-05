Robo de municiones en Ejército: 120 personas fueron puestas a disposición de autoridades

Tras la denuncia del presidente Gustavo Petro sobre la pérdida de armamento en el Ejército Nacional, en diálogo exclusivo con W Radio, el comandante de la institución, el general Luis Ospina, explicó cómo avanzan las investigaciones, para dar con los responsables de este hecho.

Aunque no es una cifra de 1 millón de municiones como dijo el presidente inicialmente, lo cierto es que sí hay “faltantes” agregó el oficial.

Según el general, las investigaciones iniciaron luego de un atentado con una granada de fragmentación de uso privativo de las Fuerzas Militares en un peaje ubicado en la vía que de Bogotá conduce al departamento del Meta.

“Por iniciativa propia con la inspección del Ejército iniciamos a verificar con más de 100 personas pasando revista de municiones en los depósitos y pudimos determinar que hay algunos vacíos, hay un sistema que nos rige que está articulado desde el Ministerio de Defensa que es donde se cargan y descargan cifras, dentro del uso que se hace del material o el gasto, más el que es suministrado a la tropa, allí se encontraron inconsistencias y eso nos dio pie para verificar e irnos a otros fuertes militares como en la Guajira”, dijo Ospina.

Sobre la confusión de las cifras que inicialmente dio el presidente, el general aclaró: “al ver estas cifras pudimos ver que había una confusión tal vez con los cuadros, los cuadros que se presentaron son entendibles (…) estamos aclarando eso para dar más tranquilidades, hay una semaforización que corresponde a rojo, amarillo y verde, allí faltó esa explicación más puntual de indicarle al Presidente cuando se le entregaron las cifras”.

Por eso, fue enfático en que sí hay pérdida de municiones en el Ejército Nacional. “Hay unos cruces que se tienen que hacer por parte de los expertos, hay otras municiones que no se han legalizado entonces no se pueden descargar del sistema mientras no estén los soportes de las actas como tal, pero notamos que hay faltantes, frente a lo que hemos encontrado desde que iniciamos esta investigación llevamos a más de 120 personas puestas a disposición de las autoridades y se han venido haciendo unas denuncias claras y las hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía”.