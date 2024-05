“Disidencias Farc son ‘amos y señores’ del territorio”: gobernadora del Meta

En diálogo con La W, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, señaló que el Gobierno Nacional no le informó sobre la supuesta intención de legalizar el polémico colegio internado Gentil Duarte –construido por disidencias de las Farc– y entregarlo al departamento.

Por eso, agregó que la tomó por sorpresa la decisión de avanzar en los permisos para el funcionamiento de la sede ubicada en los Llanos del Yarí y que lleva el nombre del excabecilla de Bloque Central Farc.

“Fue una sorpresa que el Gobierno haya hecho una visita y tomara la decisión de trasladar el colegio a la Gobernación del Meta, un colegio que, por más de que le cambien el nombre, es construido por las disidencias de las FARC y los dineros ilícitos del narcotráfico, de la extorsión, de los secuestros. Ahora, el Gobierno quiere que el departamento del Meta asuma los costos”, advirtió la gobernadora.

En ese sentido, Cortés añadió que “si el departamento del Meta lo recibe sería hacerle apología al delito”.

Así mismo, explicó la razón por la que los departamentos no pueden invertir en la zona donde se encuentra el colegio Gentil Duarte: “Aquí hay 2.700 kilómetros en un proceso limítrofe entre Caquetá y Meta, el cual lleva varios años y no se ha definido (…) por eso las disidencias están siendo amos y señores de esa región, porque no se puede invertir mientras no se defina la situación”.

También aseguró que les han dicho que quieren “hacer otros sitios en esta comunidad”.

“No se está estigmatizando a nadie, pero allí no se puede invertir porque hay un problema limítrofe y eso genera una congelación frente a la inversión, porque no se sabe si le pertenece al Meta o Caquetá”, insistió.

La gobernadora también aseguró que le han estado recordando al Gobierno Nacional que estos grupos armados se están fortaleciendo: “Empezamos a ver reclutamiento de menores y estamos muy preocupados por la situación de orden público en esta parte a donde no pueden llegar los gobiernos y están para generar un acercamiento y una inversión con dineros ilícitos”.

Por eso, agregó que, desde el Gobierno departamental, se han empezado a hacer vías y colegios, ya que “es la intención: ser más social, hacer más inversión en esas zonas alejadas”.

“Esto era un departamento que había recuperado la seguridad, pero la gente nuevamente se está desplazando y está saliendo de esos sectores porque la población civil está siendo utilizada por estos grupos y enfrentando a la fuerza pública. Estamos en una situación delicada y compleja”, afirmó la gobernadora Cortés.

Finalmente, la mandataria pidió considerar que se levante la medida de cese al fuego en departamentos como el Meta.

“Se están volviendo a posicionar, pero, además detrás de todo eso, empezamos a ver deforestación. Estamos perdiendo nuestros parques, pongámosle más cuidado a la Orinoquía y Amazonía, están llegando a la región a decirle a la gente de deforeste, a entregar tierras (…) por eso el llamado al Gobierno para que nos permita a los gobernadores hacer parte de la mesa de negociación, es un llamado a que a quien debe ponerle cuidado es a la institucionalidad”, concluyó.