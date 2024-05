Parece que sí fue un accidente debido al clima: periodista sobre muerte de Ebrahim Raisí

El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, y el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, murieron en un accidente de helicóptero en una zona montañosa del noroeste del país, informaron este lunes la televisión estatal y la agencia oficial IRNA.

“El ayatolá Raisí y sus acompañantes perdieron la vida en el accidente de helicóptero”, informó la televisión estatal iraní.

Tras darse a conocer esta noticia, Manuel Llinás, investigador, traductor y periodista en Irán, pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles de este caso que enluta a su país.

De acuerdo con Llinás, “ya están en curso los preparativos para celebrar en un plazo de 50 días unas elecciones para elegir al sucesor de Raisí, en principio parece que todo va conforme a los causes legales previstos, conforme a la Constitución y hoy el que es el vicepresidente primero de la república islámica tiene la tarea de formar un concejo que va a organizar el proceso electoral”.

Asimismo, indicó que hay sospechas que el accidente se dio por cuenta de un atentado militar, “conforme han pasado las horas y se han visto las labores de rescate, es estado del clima en la zona, entonces antes había más sospechas y no se ha descartado, pero no es algo que ahora esté ocupando mucho la atención esa posibilidad, parece que efectivamente sí fue un accidente debido al clima”.

Sobre las repercusiones de la muerte del presidente, el periodista comentó que “el nombre de Raisí era uno de los que sonaban para eventual sucesión del líder supremo. Es algo que no está sin duda, el grupo de poder que representaba Raisí sufrió un golpe fuerte para los próximos años al perder a este hombre, pero no era el principal candidato que podían tener, así que de momento no se ven las repercusiones que puede tener su muerte”.

Por otra parte, dejó claro que las posibilidades de cambio en su país se podrán ver en las próximas semanas.

