¿Bogotá enfrentará más intervenciones en su sistema de salud?

La capital del país se encuentra en vilo ante los últimos acontecimientos en el sector salud. En una reunión celebrada el miércoles 15 de mayo, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, y el superintendente de Salud del Gobierno Petro, Luis Carlos Leal, abordaron temas cruciales, incluyendo el proceso de intervención de la Subred Centro Oriente y los rumores sobre una posible intervención en todo el sistema de salud distrital.

Aunque el foco principal de la reunión fue el estado de la intervención en la Subred Centro Oriente, los asistentes no pudieron evitar abordar los persistentes rumores que apuntan a una acción más contundente por parte del Gobierno Nacional.

Se dice que las otras Subredes e incluso la EPS Capital Salud podrían estar en la mira de futuras intervenciones.

En un ambiente de incertidumbre, las autoridades distritales buscaron respuestas ante la pregunta ¿se van o no a intervenir más entidades adscritas a la secretaria? Ante esta inquietud, el superintendente Leal aseguró que no se producirían más intervenciones, aunque sus palabras no han logrado disipar por completo la zozobra que reina en el Distrito.

La intervención de la Subred Centro Oriente por parte del Gobierno tomó por sorpresa a la administración Galán, y ahora, con los rumores de acciones más amplias, la tensión en el sector salud de la capital es palpable.

Mientras tanto, los bogotanos aguardan con cautela los próximos movimientos, conscientes de que el futuro de su sistema de salud podría estar en juego.