Defensa de Álvaro Uribe Vélez pidió la nulidad de todo lo actuado

El abogado Jaime Granados, defensor del exsenador Álvaro Uribe Vélez, le solicitó a la juez 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá que declare la nulidad de todo lo actuado por considerar que se ha vulnerado el derecho al debido proceso de su cliente, entre otros.

También señaló que la Fiscalía incurrió en varias irregularidades durante la formulación de cargos.

“En una imputación, en todos los casos que uno ve bajo la ley 906, señoría, uno debe saber de qué lo imputan, qué conforma esa imputación, cuál es la precisión de la imputación. Todos sabemos que la imputación implica un acto de parte de la Fiscalía, que le comunica al que va a ser considerado como imputado, frente al juez de control de garantías, unos hechos jurídicamente relevantes de los cuales se puedan impedir provisionalmente unas consecuencias de imputación jurídica que luego se consolidan con la audiencia de formulación de acusación, previo escrito de acusación”, señaló Granados.

Igualmente, el reconocido penalista señaló que no existe claridad sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que, aparentemente, se habría cometido la conducta ilegal, por lo que advirtió que al expresidente se le vulneró el derecho a la defensa.

Y agregó que, con esas mismas fallas que se cometieron con la formulación de cargos, se fundamentó el escrito de acusación que aún no se socializa.

“No está claro qué se le imputó, no están claros los ribetes de la imputación. Todo lo contrario, justamente, a lo que es una formulación de imputación. La Fiscalía General de la Nación comunica a la calidad de imputado, estableciéndose cuáles son los hechos jurídicamente relevantes de una manera clara y precisa, en una audiencia pública frente al juez de control de garantías y en presencia de su defensor, para que sepa de qué se investiga y pueda ejercer su derecho de defensa desde ese momento si no lo hizo antes, pero acá no hay claridad”, afirmó.

El abogado manifestó que no existen garantías para la defensa y recordó que el también expresidente tiene derechos que no pueden ser vulnerados por la Fiscalía.

También criticó que en el escrito de acusación no hay un relato de los hechos.

“De dónde Álvaro Uribe se va a defender de un relato claro si no hay relato en la indagatoria y mucho menos en un farragoso análisis de una medida de aseguramiento, para el tema en concreto de lo que ordena la ley que implica un relato claro y relato no existe en este caso”, sostuvo el defensor.

Se espera que la juez decida si acoge la solicitud o no, esto en medio del proceso que se adelanta contra el exsenador por presunta manipulación de testigos.