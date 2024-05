Valoran salud del hermano de Daniel Ortega tras cuestionar su sucesión en Nicaragua

Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega. Foto: MIGUEL ALVAREZ/AFP via Getty Images / MIGUEL ALVAREZ

Las autoridades nicaragüenses informaron este martes 21 de mayo que han valorado el estado de salud del general retirado Humberto Ortega, hermano menor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, luego de que afirmara al medio argentino Infobae que el poder “dictatorial” del mandatario, de 78 años, no tiene sucesores dentro de su familia y el sandinismo y que tras su muerte debe haber elecciones.

En una declaración conjunta, el Ministerio de Salud y la Policía Nacional de Nicaragua indicaron que un equipo médico integrado por especialistas del Estado y médicos particulares de cabecera visitaron y valoraron este martes “la condición de salud del general en retiro Humberto Ortega Saavedra, en su casa de habitación”.

“El Ministerio de Salud y el médico cardiólogo de cabecera han realizado todas las valoraciones necesarias y le han encontrado estable en su condición de paciente coronario, y otros padecimientos propios de su edad y enfermedades de base”, explicaron.

Asimismo, informaron que instalaron en la residencia una Unidad de Atención Médica Especializada para cuidar las dolencias “que han aquejado y aquejan al general Ortega”.

“El equipo de especialistas estará en permanente comunicación, coordinación y visitas. Cualquier otra información, de ser necesario, se trasladará a través de notas oficiales como estas”, concluyeron, sin más.

La Policía de Nicaragua mantiene retenido los teléfonos celulares y los computadores del general, quien fue fundador del Ejército Popular Sandinista en 1979, al que dirigió hasta 1995.

General no ve a Rosario Murillo como sucesora de Daniel Ortega

En la entrevista a Infobae, publicada el 19 de mayo, el general en retiro consideró que su hermano mayor, que se encuentra en el poder en Nicaragua desde 2007, no tiene sucesores adecuados y que ante una eventual ausencia o muerte quedará un gran vacío de poder y se debe convocar a elecciones.

“Si falta Daniel Ortega, para mí, Humberto Ortega, no hay posibilidad de que nadie de ese grupo de poder pueda ejercer la influencia frente a un proceso”, apuntó el general retirado. Consultado acerca de que si tampoco la esposa del mandatario, Rosario Murillo, quien es vicepresidenta de Nicaragua, el exjefe militar sentenció que nadie.

“Nadie. Nadie. No quiero mencionar a nadie en particular. Sin Daniel no hay nadie, porque, con todo y todo, Daniel es el único líder, histórico, que aún conserva los créditos de esa lucha (política). Sin Daniel veo muy difícil que haya unos dos o tres (líderes) que se junten”, indicó.

“Mucho menos uno en particular, y más difícil en la familia. Hijos que no han tenido el acumulado de una lucha política. Ni Somoza pudo establecer a su hijo. Con la ausencia de Daniel sería muy frágil sostener todo lo que hasta ahora ha logrado sostener con gran esfuerzo y con enormes complejidades”, razonó.

¿Ejército resolvería el vacío de poder?

Según el exjefe militar, “ante una ausencia repentina de Daniel Ortega, habría primero un enorme desconcierto e imposibilidad, para mí, de que la parte civil del Gobierno y el partido (Frente Sandinista) pueda asumir un poder sólido”.

“Lo único que puede resolver ese vacío, y que no haya una anarquía y un caos en el país, es el Ejército. En primer lugar, el Ejército. Coordinado con la Policía Nacional. Y buscar una salida en el corto plazo, quizás un año o menos, para convocar a un proceso electoral, ya sea el programado para el 2026″, planteó.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país y les privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos.