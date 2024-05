Carlos Vives, Persona del Año 2024: “El vallenato es más que un género musical”

En diálogo con La W, el cantautor Carlos Vives se refirió a su reconocimiento como ‘Persona del Año’ por la Academia Latina de la Grabación –mejor conocida como los Grammy Latino– en reconocimiento a sus tres décadas de trayectoria musical y su trabajo filantrópico.

Con más de 30 años de carrera artística, Vives se ha consolidado como una de las figuras más respetadas de la música en español, pionero de un nuevo sonido latinoamericano que redefinió el vallenato tradicional colombiano incorporando el pop y el rock.

Para Vives, este reconocimiento es para todos aquellos los que han acompañado su carrera musical, “desde mis viejos que me enseñaron a amar el vallenato y a nuestra música colombiana e hispanoamericana”.

Además, entregó un agradecimiento especial al fallecido periodista Julio Sánchez Vanegas, con quien asegura que le habría encantado conversar en un día como hoy.

Por otra parte, sobre los premios que ha recibido en su carrera, Vives respondió: “La Academia me acostumbró a los premios, muy temprano me nominó muchas veces y me acercó a personajes como a esa generación que ya se fue (…) tengo un equipo que sueña con todo eso, (pero) yo no quiero sufrir por tener o no tener esas cosas, he sido muy práctico en eso y son pensamientos que no he tenido siempre de alguna manera. Me he dejado sorprender y esta no ha sido una excepción”.

En ese sentido, indicó que le sorprende este reconocimiento de la Academia, al considerar que tanto su equipo como la industria del vallenato históricamente querían ese premio para él desde tiempo atrás.

En cuanto a sus inicios en la industria musical del vallenato hace más de 30 años, cuando usaba cabello largo y pantalones rotos, recordó que “era un rebelde”.

“Hace 30 años, comencé a cantar vallenato de una manera diferente y aplicando otros patrones en los instrumentos eléctricos (…) era cuando casi que habíamos institucionalizado que había que vestir de gala el folclor y este pasó a ser naturalizarlo como lo hicimos nosotros”, afirmó.

En ese sentido, reconoció que él quería que el vallenato “se pareciera más a nuestra música, porque esta nos representa a todos de manera armónica: lo que hay en un vallenato, en una cumbia o en un tropipop es todo lo que somos, es nuestra América Latina, nuestra cultura prehispánica”.

La carrera de Carlos Vives

El 18 veces ganador del Latin Grammy y dos veces ganador del Grammy -el primer colombiano en ganar este último galardón- cuenta con más de 10.000 millones de reproducciones en plataformas digitales, 20 millones de álbumes vendidos, y éxitos como ‘La gota fría’, ‘Pa’ Mayte’, ‘La tierra del olvido’, ‘Fruta fresca’ y ‘Volví a nacer’.

Vives se ha convertido en un embajador de la cultura colombiana e hispanoamericana alrededor del mundo, y su compromiso trasciende el ámbito musical, señaló la Academia.

En 2015 creó la iniciativa ‘Tras la perla’ para promover el desarrollo sostenible de Santa Marta y su ecosistema. Además, fundó la Escuela de Música Río Grande para ofrecer experiencias artísticas a niños y jóvenes, y su sello Gaira Música Local para promocionar nuevos talentos colombianos.

Como parte de su compromiso continuo con la educación musical, Vives ha sido un firme defensor y generoso colaborador de la Fundación Cultural Latin Grammy desde su creación, y patrocinó la Beca Prodigio en 2018.

Vives será homenajeado en una gala especial como parte del aniversario 25 de los Latin Grammy en un emotivo concierto tributo que incluirá versiones de su famoso repertorio interpretadas por artistas y amigos.

Los detalles del evento, que se celebrará durante la Semana del Latin Grammy 2024 en Miami, se anunciarán más adelante, detalló el comunicado.

La ‘Persona del año’ de la Academia Latina de la Grabación reconoce a los músicos y sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como sus esfuerzos humanitarios.

Entre los ganadores han estado Shakira, Juanes, Marco Antonio Solís, Rubén Blades, Maná, Alejandro Sanz, Marc Anthony, Roberto Carlos, Joan Manuel Serrat, Miguel Bosé y Julio Iglesias.