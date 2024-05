“He sido víctima de una deslealtad procesal por parte de la Fiscalía”: Pierre García

Pierre García, exdirector del DPS durante el gobierno del expresidente Iván Duque, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre su presunta participación en el caso de corrupción conocido como ‘Las Marionetas 2.0′, por el cual la Fiscalía ya le imputó cargos hace unos meses.

El excongresista del Centro Democrático aseguró que ha sido víctima de una “deslealtad procesal de parte de la fiscal encargada del caso”.

“Desde que salieron los primeros anuncios en los medios de comunicación empezó a hablarse de posibles escándalos de corrupción yo me dirigí al consulado en París, di poder a un abogado colombiano y escribí a la Fiscalía informando mi voluntad de comparecer, ratificando mi inocencia”, dijo García.

Por otra parte, destacó que “he demostrado a través de mi comparecencia a todos los llamados de la justicia, he acudido a todos los llamados, he respondido con pruebas a todas las preguntas que se han hecho en los juzgados. Hasta no ser vencido en juicio no podría llegarse a hablar de un posible escenario negativo en mi contra”.

En ese sentido, el exdirector dejó claro que no es prófugo de la justicia y que actualmente no hay una orden de arresto en su contra.

“No soy fugitivo y no hay ninguna restricción para que yo salga del país y entonces es evidente que enfrentaré un juicio ante la justicia. No soy fugitivo ni estoy evadiendo acción judicial alguna. Mi salida del país no se debe a la investigación judicial”, mencionó.

Por último, García habló sobre su relación con el senador Ciro Ramírez, comentando que “el hecho de que yo conozca al senador Ciro Ramírez desde hace muchos años nada tiene que ver con que se pueda hacer una inferencia que por conocernos entonces supuestamente tengamos que haber participado en este escándalo de estos”.

