“No soy fugitivo ni estoy evadiendo la justicia”: Pierre García sobre caso Las Marionetas

Pierre García, exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su presunta participación en el caso de corrupción conocido como ‘Las Marionetas 2.0′, por el cual la Fiscalía ya le imputó cargos.

El exfuncionario que hizo parte del gobierno de Iván Duque explicó que se encuentra en Francia desde junio de 2023 debido a la situación médica de su mamá. Sin embargo, dejó claro que ha atendido todas las audiencias a las que ha sido convocado.

“Desafortunadamente he sido víctima de una deslealtad procesal de parte de la fiscal que lleva este caso porque desde que salieron los primeros anuncios en los medios de comunicación empezó a hablarse de posibles escándalos de corrupción yo me dirigí al consulado en París, di poder a un abogado colombiano y escribí a la Fiscalía informando mi voluntad de comparecer, ratificando mi inocencia”, dijo para iniciar.

Asimismo, destacó que “he demostrado a través de mi comparecencia a todos los llamados de la justicia, he acudido a todos los llamados, he respondido con pruebas a todas las preguntas que se han hecho en los juzgados. Hasta no ser vencido en juicio no podría llegarse a hablar de un posible escenario negativo en mi contra”.

En esa misma línea, dejó claro que “me defiendo en libertad, no soy fugitivo y no hay ninguna restricción para que yo salga del país y entonces es evidente que enfrentaré un juicio ante la justicia. No soy fugitivo ni estoy evadiendo acción judicial alguna. Mi salida del país no se debe a la investigación judicial”.

Por otra parte, mencionó que para la época de los hechos por los que se le señalan, él era subdirector de Prosperidad Social, “no es cierto que se haya perdido plata, eso hace parte de las afirmaciones desleales que ha hecho la fiscal encargada en este caso porque el convenio 670, que está bajo investigación, fue liquidado por Prosperidad Social cuando yo era director encargado de la entidad. El convenio no se ejecutó, no tuvo ningún desembolso a ningún contratista, no se perdió plata”.

En cuanto al Proyecto Proyecta Quindío, García indicó que “el convenio que firmó Prosperidad Social cuando yo era subdirector es un convenio se firmó con otra entidad pública que es Proyecta, que es una entidad adscrita a la Gobernación del Quindío, entonces no hay contratistas, ese es el proyecto que está siendo investigado”.

“El DPS no contrata, no tiene relación con contratistas, el DPS simplemente firmó un contrato interadministrativo entre Prosperidad Social y Proyecta, hasta ahí es la realidad de los hechos”, especificó.

Por último, García habló sobre el senador Ciro Ramírez, comentando que “el hecho de que yo conozca al senador Ciro Ramírez desde hace muchos años nada tiene que ver con que se pueda hacer una inferencia que por conocernos entonces supuestamente tengamos que haber participado en este escándalo de estos”.

Escuche la entrevista completa a continuación: