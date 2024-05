Estos son los tres tiburones más peligrosos del mundo: aprenda a identificarlos

En el planeta hay cientos de animales que resultan mortales para los seres humanos, desde insectos hasta grandes mamíferos. Sin embargo, ninguno ha alimentado la imaginación de las personas como el tiburón, siendo un asociado con peligro en gran parte del mundo.

Dotados de inigualables capacidades físicas y sensoriales, los tiburones se han ganado un espacio en lo más alto de la cadena alimenticia en los mares y océanos. No obstante, entre ellos existen diferencias que los hacen mejores depredadores y más temibles para los seres humanos.

¿Cuáles son los tres tiburones más peligrosos del mundo?

Según el Museo de Florida, los tiburones blanco, tigre y toro son los que resultan más peligrosos para las personas por sus capacidades físicas que les permiten infligir graves daños en cuestión de segundos.

Y es que estas tres especies de tiburones prenden las alertas porque usualmente se encuentran en regiones habitadas por los humanos.

Es así como en 2023 se registraron 69 ataques de tiburones a personas, destacando que 9 de esas mordeduras fueron hechas por tiburones blancos, según reveló el Museo de Florida.

Tiburón blanco

El depredador por excelencia de los océanos. Está dotado de 300 dientes ubicados en siete filaes, tiene una longitud máxima de 6 metros y se encuentra en mares y océanos tropicales.

Gracias a su particular forma de torpedo puede alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en cortas distancias, convirtiéndolo en uno de los tiburones más ágiles y letales. No por nada su apodo es “el devorador de hombres”.

Tiburón blanco. Getty Images / Stephen Frink Ampliar

Tiburón tigre

Este es uno de los tiburones que más fácil se puede diferenciar de los demás, pues cuenta con colores y patrones en su cuerpo reconocibles a simple vista.

Habita en mares y océanos tropicales de todo el mundo, llegando a medir hasta 5.4 metros. Además, basan su caza en el sigilo y la sorpresa.

Tiburón tigre. Foto: Getty Images / Michael Geyer Ampliar

Tiburón toro

Sin duda uno de los más robustos tiburones a pesar de no medir más de 4 metros. Su particularidad es que habitan en agua dulce y salada, lo que quiere decir que además del mar puede encontrarse en ríos.

Usualmente no atacan a humanos, pero esto no significa que no haya casos de mordedura por parte del tiburón toro.