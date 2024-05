Confirman investigación contra coronel que se fue a concierto en medio de crisis en Cauca

El Ejército Nacional confirmó, como lo había anticipado La W, la apertura de investigación contra el coronel en el Cauca, Juan Carlos Suárez, comandante del Comando Operativo y de Estabilización y Consolidación Apolo, quien se habría ido a un concierto en Cali en medio de la crisis de orden público en ese departamento y, además, sin previa autorización para salir de la jurisdicción asignada en compañía de una oficial.

Por eso, señaló el Ejército que, conocida la situación, “este Comando delegó una comisión inspectora que, de acuerdo con los procedimientos institucionales, verificará la veracidad de las informaciones. Se busca establecer si dichos hechos son ciertos y establecer si existe alguna responsabilidad o falta disciplinaria”.

“Adicionalmente, en el marco de las acciones ejecutadas, se determinó realizar la apertura de una investigación disciplinaria que permita corroborar si dichos hechos son ciertos y establecer si existe alguna responsabilidad o falta disciplinaria cometida por el personal de la unidad militar”, explican.

Además, señalaron que el Ejército Nacional no “tolera ningún acto o situación que atente contra los valores y principios institucionales, así como aquellas conductas que pongan en riesgo la seguridad de las tropas e instalaciones militares”.

La polémica radica en que la fuerza pública continúa adelantando una ofensiva en contra de las disidencias de las Farc, organización que ha dejado uniformados asesinados, ataques contra estaciones de Policía y acciones en contra de la población civil.

“No hay problema, todo se está haciendo según protocolo. Me verifican y se darán cuenta de la verdad (…) hay una comisión que me está verificando del comando superior. Así las cosas, que sean ellos quienes lo digan”, dijo el coronel a W Radio.

Todo esto en medio de lo ocurrido en el norte del Cauca, luego de que dos grupos armados sostuvieran violentos combates que dejaron un saldo de cuatro muertos y tres vehículos incinerados.

Las confrontaciones tuvieron lugar en la vereda La Despensa, jurisdicción del municipio de Toribío entre la estructura Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central de las Farc y el nuevo Frente 57 Yair Bermúdez.

También el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc atacó la estación de Policía del municipio de Morales con artefactos explosivos y disparos, por lo que las Fuerzas Militares informaron que se aumentará el pie de fuerza para hacer frente a la organización ilegal en esta zona del país.

“Es el colmo que mientras el señor Coronel está tomando y en conciertos, los soldados ponen el pecho, él es el Comandante, lo mínimo es que esté con sus tropas y liderando las operaciones militares”, dijo una fuente W Radio.