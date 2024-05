“La delegación del ELN no tiene pleno poder”: Otty Patiño

En los micrófonos de La W habló el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, sobre el acuerdo firmado por el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional en Venezuela. El alto funcionario respondió a los señalamientos que han surgido desde diferentes frentes, que aseguran que no se puede continuar con este proceso de paz cuando el ELN anunció que seguirá secuestrado con fines económicos.

“Era el daño menor, la propia delegación del ELN dijeron que no estaban autorizados a discutir el tema del no secuestro. Eso quedó aplazado y demuestra que esa delegación no tiene plenos poderes, es una delegación que depende de un posible Congreso y que de alguna manera los habilite para abrir un camino de paz. En esas condiciones y habiendo avanzado, pues estando todo listo y no hacerlo podría significar un daño mayor”, dijo Patiño.

El comisionado aseguró que antes de ese anuncio del domingo se debió esperar a una decisión unánime entre todos los frentes del ELN.

“Debimos esperar que hicieran un Congreso del ELN para las negociaciones en firme. Y así no ocurrió y había la necesidad de firmar algo que se repite y que ya estaba firmado en el acuerdo de México, el avance no fue mayor”, agregó.

Entre tanto, Patiño también habló de la participación de la ciudadanía considerada como una participación vinculante.

“(…) En todo proceso de paz es necesario que haya pueblo, lo supimos nosotros cuando estuvimos en los procesos pasados. (…) Las transformaciones para la paz se dan en los territorios. Si la paz no se territorializa, se queda solo en retórica sin conocer los documentos del Gobierno. De tal manera que lo más importante es la implementación total, la fragmentación de los puntos no es bueno”, puntualizó.

Por último, el funcionario se refirió al Acuerdo Nacional planteado en varios escenarios por el presidente Gustavo Petro, que puede estar involucrado en este acuerdo de paz.

“El acuerdo nacional es un tema de interpretaciones, en el acuerdo de La Habana se habla de un acuerdo nacional a través de un pacto político social, todo esto debe conducir a eso, a un acuerdo en un país fragmentado que está politizado y que es necesario que se reconstruya”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: