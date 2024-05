Presunta pirámide petrolera: denuncian a familiares del supuesto cerebro de la estafa

W Radio conoció en primicia la denuncia que instauró el abogado Juan Felipe Criollo contra Miguel Ángel Lozano, el supuesto cerebro de la presunta pirámide petrolera, ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de estafa en modalidad masa.

En la denuncia también se relaciona a la mamá Gloria Caicedo y hermana de Lozano, Laura Patricia Lozano, quienes al parecer estarían relacionadas con este modelo de negocio inexistente que habría afectado a más de 35 personas de los estratos altos de Bogotá, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

Lozano supuestamente se habría ganado la confianza de sus víctimas al presentarse como un próspero empresario dueño de varias compañías, entre ellas, una sociedad denominada Express 1A S.A.S., que se encargaba supuestamente de la adquisición de dotaciones industriales y con la que dijo tener vínculos contractuales con la multinacional FMC TECHNOLOGIES INC, líder mundial en equipos para la industria del petróleo y el gas, incluidos sistemas especiales utilizados en la extracción de petróleo submarino, cabezales de pozos de superficie y operaciones de carga marina.

Posteriormente, se habrían desmentido los supuestos vínculos de dicha empresa con la multinacional.

En la denuncia de 12 páginas conocida por W Radio se advierte que Lozano al parecer ofrecía a las víctimas, entre ellas la representada por el abogado Criollo, que invirtiera un capital en la compra de las dotaciones industriales que podía variar entre uniformes, botas, cascos y demás productos que supuestamente estaban incluidos dentro de un contrato con la multinacional FMC TECHNOLOGIES INC, y al cabo de dos meses se daría una rentabilidad del 15%.

“El señor MIGUEL ANGEL LOZANO CAICEDO, por medio de engaños ofrecía un supuesto negocio de suministro de insumos de trabajo mediante la empresa EXPRESS 1A a la empresa petrolera FMC TECHNOLOGIES INC. Este supuesto negocio consistía en que mi prohijado proveía el capital para comprar uniformes, botas, cascos y demás implementos requeridos y en un plazo de dos meses, estas empresas pagarían las provisiones, generando así los ingresos del plusvalor de la venta. No obstante, este presuntamente no habría sido un negocio real. De igual manera, su madre y su hermana, las señoras GLORIA CAICECO y LAURA PATRICIA LOZANO, actuaron como coautoras, toda vez que habría recibido dinero de las inversiones de capital a su cuenta bancaria”, se lee en la denuncia.

Criollo representa a una de las víctimas que desde el año 2019 empezó a invertir en el negocio que al parecer nunca existió.

“A raíz de esto, en el 2019 el señor LOZANO le presentó un modelo de negocios en el cual él compraba materiales e insumos de trabajo, tales como uniformes, botas, cascos y demás indumentaria requerida a través de la empresa EXPRESS 1A y estos se vendían a la empresa petrolera FMC TECHNOLOGIES INC., la cual es una empresa reconocida mundialmente dentro del sector petrolero, lo que hizo creer a mi prohijado en la legitimidad y seriedad del negocio presentado. Además, se informó que, en este modelo de negocio, FMC TECHONOLOGIES pagaba estas dotaciones de forma bimensual, por lo que supuestamente generaba ganancias de la rentabilidad de estas compraventas las cuales prometían ser entre el 10 y el 15%, así como otras de hasta el 50% pero de plazos de seis meses en lugar de los dos meses habituales. Pudiendo además reinvertir las supuestas utilidades o el capital abonado”, reseña el abogado en la denuncia que ya fue radicada ante la Fiscalía.

Inicialmente, la víctima invirtió 16 millones 800 mil pesos y obtuvo pequeñas utilidades que generaron mayor seguridad en el “negocio”.

Las consignaciones de las inversiones se hacían a través de dos cuentas bancarias que están registradas a nombre de Gloria Caicedo (mamá) y Laura Patricia Lozano (hermana) de Miguel Ángel Lozano, quien habría orquestado la supuesta estafa.

Durante cuatro años las inversiones y utilidades se hicieron de manera exitosa y sin ningún contratiempo, sin embargo, en noviembre de 2023, el afectado aportó al “negocio petrolero” en total 350 millones de pesos.

También se conoció que, debido a la confianza en Miguel Ángel Lozano, el suegro del afectado invirtió 50 millones de pesos, pero al cabo de los dos meses, no se recibieron las utilidades correspondientes, por lo que debió responder económicamente por ellas.

Así habría quedado al descubierto el “falso negocio”

Otros afectados empezaron a comentar que supuestamente habían sido estafados y que este “negocio no era real”.

“Tras el incumplimiento pasado, en febrero y marzo de 2023 mi prohijado conoció de otras personas que también habían invertido que el negocio no era real, aunado con que a todos les adeudaba las supuestas utilidades y algunos de estos habían solicitado el retiro total del capital, el cual tampoco les había sido entregado”.

Igualmente, se conoció que las facturas y los documentos con la multinacional petrolera eran al parecer falsos.

“Asimismo, mi prohijado tuvo conocimiento de facturas de compraventa entre EXPRESS 1A S.A.S y FMC TECHNOLOGIES INC las cuales presuntamente serían falsas, lo que hizo que saliera del error y pudiera conocer del engaño en el que lo habían hecho incurrir”, se menciona en la denuncia.

Aunque la víctima pidió la devolución de los 350 millones de pesos, Lozano supuestamente dio varias excusas para retrasar el pago del dinero.

¿Lavado de dinero para narcos?

Según se lee en la denuncia conocida por W Radio, Lozano, ante las reiteradas reclamaciones del dinero, le dijo a la víctima que estaba lavando dinero de narcotraficantes.

“Presuntamente LOZANO CAICEDO presentaba otras excusas para ganar tiempo y evitar la presión de acciones judiciales, como llegar a manifestarle a mi representado que realmente se encontraba “lavando plata para narcotraficantes”, esto para implantar en la cabeza de (la víctima) y demás acreedores que los negocios en los que habían invertido eran de procedencia ilícita y así causales temor y evitar que lo denunciaran por la estafa presuntamente realizada”, advierte Criollo en la denuncia.

Las víctimas habrían perdido entre 9.000 y 14.000 millones de pesos y serían más de 35 en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Bogotá.