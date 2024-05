“El Gobierno no está en eso”: MinInterior por propuesta de reelección del presidente Petro

#NoticiaW | “El Gobierno no está en eso, el presidente no está en eso. No creo que sea la prioridad del país”: dijo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco (@velascoluisf), quien aseguró que el presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) no está buscando la reelección. pic.twitter.com/1PJ2vnH5mA