Más de 1.000 estudiantes estarían afectados por paro de docentes en el sur de Córdoba

Montería

Los docentes contratados por la iglesia cristiana Jehová Edifica en los municipios de Puerto Libertador y Tierralta, sur de Córdoba, denuncian incumplimiento en el pago desde hace dos meses. Dicha situación generó el cese de actividades académicas en las zonas más apartadas del departamento, donde se implementa este modelo de “educación contratada”.

“Los estudiantes de las zonas más apartadas están afectados por esta problemática: no tener docentes en el territorio, no tienen las garantías para estar en el aula recibiendo una adecuada educación. La Gobernación de Córdoba ha manifestado que, en la medida en que el operador cumpla con los requerimientos de la contratación que debió iniciar a principio de año, debían garantizar todos los ítems que estaban en ese contrato y que ellos no lo hagan efectivo, pues nos preocupa porque la Gobernación no les va a desembolsar”, sostuvo la líder social y defensora de derechos humanos en Tierralta, Yulieth Guzmán.

“Aquí están los docentes paralizados, en un plantón pacífico frente a la Secretaría de Educación municipal. Hasta que no veamos soluciones efectivas no van a desistir porque es su salario, es su alimentación y remuneración por la labor prestada”, agregó la defensora de derechos humano.

Por su parte, el secretario de Educación de Tierralta, Nicanor Acosta, expresó que cerca de seis apartados corregimientos del municipio están afectados por la crisis educativa expuesta por los docentes.

“Este es un problema que se ha venido presentando hace más de 10 años, en el que la Gobernación de Córdoba hace un contrato con una fundación cristiana que se llama Jehová Edifica y ellos contratan en Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta. En estos momentos, en nuestro municipio hay aproximadamente 200 docentes en esa nómina, en esa educación contratada, aproximadamente 505.028 estudiantes de seis corregimientos están afectados. Estamos hablando de Saiza, Batata, Cadillo, Frasquillo, Crucito y otras sedes que también están incluidas en esa contratación”, sostuvo el funcionario.

Además de las deudas con los educadores, el funcionario también resalta que Jehová Edifica también incumple con “el equipamiento de la canasta educativa de los estudiantes que hoy no tienen textos y los docentes llegan en los periodos causados. Es decir, se va a acabar el primer semestre y aún hay docentes que no llegan a cumplir con las asignaciones académicas. Acá estamos apoyando a los docentes, queremos que acaben este mal servicio que está afectando a la comunidad educativa”.

En Puerto Libertador también hay cese de actividades académicas:

Este 29 de mayo un grupo de profesores de Puerto Libertador también expresó su preocupación por el incumplimiento en el pago por parte de la citada iglesia.

Uno de los educadores afectados expresó que “hasta que no haya el ‘botín’, paramos las actividades. Si me van a echar que me echen. Aquí nadie sabe cómo nos transportamos, la situación la sabe el alcalde Ramón Rubio; si no hay platica, no vamos hasta allá”.

La millonaria contratación con la iglesia cristiana Jehová Edifica:

La W Radio conoció el contrato suscrito entre el departamento de Córdoba y la cuestionada iglesia Jehová Edifica. De acuerdo con el documento, la contratación se habría realizado por un valor de veintisiete mil doscientos tres millones ochocientos setenta y seis mil cien pesos ($27.203.876.100).

Según lo establecido, el objeto del contrato sería la “prestación del servicio educativo a través de la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico a celebrarse con iglesias o confesiones religiosas para atender a estudiantes de los establecimientos educativos del departamento de Córdoba en los municipios no certificados de Montelíbano, Puerto Libertador y Tierralta”. Este se habría suscrito en enero del presente año y tendría como fecha de finalización el 8 de diciembre de 2024.

Algunas fuentes consultadas por este medio en Córdoba señalan que, llama la atención que en las últimas administraciones la iglesia Jehová Edifica representada por Lina Sofía León Salas se han quedado con este millonario contrato, pese a las continuas quejas de la comunidad educativa.

Por ejemplo, en el gobierno de Orlando Benítez se suscribió el contrato con el mismo objeto e incluyendo el municipio de San José de Uré por un valor cercano a los $19.000 mil millones.

Tras lo expuesto, La W contactó a miembros de Jehová Edifica y manifestaron que en las próximas horas emitirían un comunicado.

Sobre estas nuevas quejas, también se intentó conocer reacciones por parte de la Secretaría de Educación de Córdoba, pero no fue posible obtener respuesta.

Paro de docentes en Tierralta, Córdoba. Foto: cortesía. Ampliar