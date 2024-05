Al Oído: Presidente Petro niega a su segundo hijo, la constituyente

Gustavo Petro. Foto: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

El circo de los que más distraen

Arranquemos con la función principal del circo: con ustedes, el presidente Gustavo Petro, quien salió con la siguiente perla:

“Yo no he hablado aquí de una Asamblea Constituyente, como repite una y otra vez la prensa, y menos aún para reelegirme”, dijo.

Así como lo escuchan, dijo que él no ha hablado aquí de una constituyente y entonces momento… Píldora para la memoria para el presidente Gustavo Petro: no solo habló de la constituyente el 15 de marzo, sino que, además, en la oficina de prensa de Presidencia publicaron el abecé de cómo sería la constituyente y no sólo eso también lo enviaron a medios.

¡Ay presidente! Ojo con esa memoria, también dirá que no la crio como a ‘Nico’ Petro.

Presidente, ¿cómo así? ¿hay dos petros o qué? Ah, cierto, uno es ‘Berto’ y otro es Petro.

Pasemos a don Olmedo López, quien creía que inauguraría una peluquería con el lema ‘peluqueando bobos’ con su estrategia, pero el que salió trasquilado fue él, con goteo en medios como estrategia y cuando tenía que hablar se le comieron la lengua. Eso sí, ahora, y no por él, es que se empieza a saber todo, entre otras por el nuevo director Carlos Carrillo, que diferente a lo que piensan representantes verdes, yo sí creo que un directivo es el primero que tiene que revelar la corrupción de una entidad, si no pasa lo de siempre, giran hacia otro lado y se hacen los que no es con ellos, pero bueno, el tigre ahora es un gatico que no habló.

Este circo sigue peluqueando, no a bobos, por supuesto. Hace mucho no sabíamos nada de la representante Susana Boreal, ella, la de tantos escándalos en su UTL, con sus ausencias en el Congreso, con sus aportes cuestionados en proyectos, como cuando le pareció un gran argumento decir que todos los días consumía marihuana o como el día que decidió empezar a cantar en medio de una reunión; en fin, nos tenía olvidados, pero su regreso fue para contarnos nada más y nada menos que se cortó el pelo porque quería, esa fue la publicación de su gran hilo.

Nos preguntamos Al Oído si nos puede hacer algún hilo de su actuación legislativa y sus nuevas iniciativas, pues para eso se le paga la ‘bobadita’ de 48 millones de pesos, claro, sin contar la belleza de primas y ayudas que les dan.

Cerramos este circo con la senadora Andrea Padilla, quien no firmó el proyecto ganador de la semana el de no más olé, ¿por qué si es animalista? Porque no era la protagonista y ojo los protagonistas verdaderos no son precisamente los de la casa de los famosos el verdadero reality está con ellos nuestros políticos.