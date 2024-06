“Estoy muy feliz y agradecida”: Piedad Bonnett tras ganar el Premio Reina Sofía

La escritora colombiana Piedad Bonnett se mostró “muy agradecida” tras ser galardonada este lunes con el XXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, el más prestigioso en el ámbito de la poesía en español y portugués, por su obra como poeta, que define como una “poesía accesible”.

“Uno siempre tiene digamos esa ilusión, pero es remoto porque pues es difícil ganarse un premio así, estoy muy, muy feliz y muy agradecida con el jurado de todas maneras porque hay muchos nombres posibles en lengua española, tenemos poetas extraordinarios, entonces nada, estoy muy, muy contenta”, dijo Bonnett en declaraciones a EFE tras conocer la noticia.

En contexto: La colombiana Piedad Bonnett ganó el XXIII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana

Bonnett (Amalfi, Antioquia, 1951), es “una voz actual de referencia en la poesía iberoamericana, con un trato elaborado del lenguaje que le permite acercarse a la experiencia vital con profundidad y belleza y a responder con humanidad a la tragedia de la vida”, destacó la gerente de Patrimonio Nacional de España, María Dolores Menéndez, al anunciar el fallo del jurado en el Palacio Real de Madrid.

La autora definió su poesía como “la voz que he ido adquiriendo con el tiempo y la lectura de muchos poetas y el ejercicio de la poesía de muchos años que hace que mi voz vaya cambiando, pero de alguna manera es la misma de hace 30 años cuando escribí mis primeros libros”.

“Mi poesía no es porque me lo proponga, sino porque el resultado es así; es una poesía accesible, digamos, no es una poesía ni muy hermética, ni muy oscura, ni muy vanguardista, es una poesía muy sobre lo íntimo, muy sobre lo cotidiano”, agrega la colombiana, quien confiesa que en los últimos años su obra ha estado más centrada en el dolor y el duelo.

El anuncio del premio lo recibió “sorpresivamente” mientras se hacía “una terapia respiratoria”, confesó.

“Este es un premio gigante (...) un premio como este uno digamos tiene que estar muy agradecido de que le den una cosa de esta naturaleza”, concluyó.

Bonnett, quien acabó de entregar su última obra de prosa autobiográfica y hace años no publica poesía, explicó a EFE que lleva 12 años trabajando en un libro de poesía y que ahora anhela acabarlo.

La escritora es autora de varios libros de poemas, como ‘De círculo y ceniza’, ‘Nadie en casa’, ‘Ese animal triste’, ‘Lo terrible es el borde’, ‘Los habitados’, ‘Poesía reunida’ y ‘Explicaciones no pedidas’, así como de varias novelas.

Bonnett ha sido premiada por su obra en numerosas ocasiones, entre ellas con el XI Premio Casa de América de Poesía Americana (2011), el Premio Poetas del Mundo Latino (2012), el Premio de Poesía José Lezama Lima (2014) y el Premio de Poesía Generación del 27 (2016).