Margarita Posada explicó en qué consiste la terapia literaria: “yo soy adicta al drama”

La periodista y escritora colombiana Margarita Posada pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre sus nuevos proyectos y cómo busca ayudar a las personas a través de la terapia literaria.

Según Posada, está enfocada en la escritura, “yo me inventé esto de la terapia literaria, que no es otra cosa que un club de lectura entre dos personas, porque yo soy adicta al drama, así sea escrito, en cine, hasta contado”.

Añadiendo además que “el ejercicio del periodismo hace que muchos amigos me llamen y me cuenten cosas privadas, a lo mejor porque leyeron el libro que escribí. Entonces quería inventarme algo que contenga todas esas cosas que a mí me gustan hacer y para las que además soy buena y les sirve a otros, eso fue lo que me inventé”.

En esa misma línea, Posada detalló que según lo que le cuenten las personas, ella formulará lecturas, películas y otros contenidos narrativos de ficción. “Es en la ficción donde yo más he encontrado cosas que realmente ayuden. Para mí todos los libros son de autoayuda excepto los que son de autoayuda”.

Escuche la entrevista completa a continuación: