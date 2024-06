Corrupción UNGRD: Sneyder Pinilla sostiene que entregó dinero a Iván Name y Andrés Calle

Este 5 de junio se adelanta la diligencia en la Corte Suprema de Justicia para escuchar al testigo Sneyder Pinilla por los hechos de corrupción que rodearon la compra de los 40 carrotanques en La Guajira en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

Pinilla llegó a la Corte las 9:00 de la mañana en compañía de su abogado, Luis Gustavo Moreno. Minutos antes de entrar al alto tribunal, Pinilla sostuvo que les entregó dinero a los congresistas Iván Name y Andrés Calle.

“Yo directamente al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes; acuérdese cuando se le entregó directamente en su apartamento, en el K-62 en Montería, y al doctor Iván Name a través de la mensajera, la doctora Sandra Ortiz (…) dos días duré entregándole estos dineros para que se pudiera cumplir con las cosas”, señaló Pinilla ante la Corte.

También confesó nuevamente que fue parte de esta red criminal y le pidió perdón al país:

“Hoy vengo a cumplir la cita con la justicia, no me estoy escondiendo absolutamente de nadie. Vuelvo y pido perdón al país por esos actos de corrupción que realizamos, le pido perdón a mi familia, a mis padres, a mis hijos, a mi hogar, porque personalmente lo que hicimos estuvo mal. Hice parte de una estructura criminal en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país”.

Antes de entrar al despacho del magistrado Francisco Farfán, de quien aún no se ha resuelto el impedimento ni la recusación en su contra para seguir adelantando esta investigación, Sneyder Pinilla dijo que no está tapando ninguna información y que fue el primero en levantar la mano.

Así lo aseguró: “Yo no estoy en ningún tapa-y-tapa en ese tema, por eso fui el primero en levantar la mano y todos han sido testigos. Si no es porque yo levanto la mano, absolutamente nadie estaría hoy involucrado en este proceso. Por eso quiero que sepan que voy a hacer la reparación económica de absolutamente todo con lo que me he quedado”.

Por su parte, el abogado Jaime Lombana, quien defiende al congresista Iván Name, volvió a desmentir las versiones que lo salpican con la corrupción en la UNGRD: “Lo que ha dicho el testigo no corresponde a la verdad”.