“Me crié en el paraíso, eso lo agradeceré hasta que muera”: Hugo Candelario

Hugo Candelario González, el cantante, compositor y marimbero, pasó por los micrófonos de Pacífico es +, donde habló de su infancia en el municipio de Guapi, Cauca.

“Esa infancia fue como la de cualquier niño del Pacífico, una época a la que me refiero con mucho orgullo, pues era un paraíso. Ese exuberante río Guapi, ese marco selvático, esa cultura, esa música, la Gorgona, los paseos. Por eso le tengo tanto amor a mi cultura, a mi gente, a mi región y a mi pueblo, porque me crié en el paraíso”, expresó.

Reviva la entrevista con Hugo Candelario en Pacífico es +

El director del Grupo Bahía y ganador del Premio Grammy Latino también reveló cómo llegaron la marimba y la música a su vida, contando a Pacífico es + que toca el también denominado ‘piano de la selva’ desde que tiene uso de razón.

Candelario especificó que, aunque sus padres no eran músicos, sí eran comerciantes, por lo que a su casa llegaban a vender instrumentos como marimbas, cununos, bongos y los guasá; además, su hogar era el sitio de encuentro en donde se formaban los arrullos (fiestas y encuentros).

El maestro también destacó la magia de esta región, “para nadie es un secreto que cada pueblito del Pacífico es una fuente cultural, todo el mundo canta, bailan, componen, actúan y declaman. Yo me crié allí, gracias a Dios me crié allí, es algo que agradeceré hasta que me muera”.

Asimismo, destacó su relación con el maestro José Antonio Torres, conocido como ‘Gualajo’, el mayor interprete de la marimba.

Finalmente, el artista nos habló de su proceso de formación profesional, realizó la primaria en la Escuela de Guapi y luego se trasladó a Bogotá, donde continúo sus estudios.

Eso sí, es enfático en afirmar que cada que tenía la oportunidad regresaba a su pueblo natal: “así no tuviera un peso en el bolsillo, no sé cómo, pero yo regresaba, esto me permitió nunca desconectarme de mis raíces, de mis maestros, de mi currulao y mi marimba”.

Escuche los sonidos de Hugo Candelario y Grupo Bahía