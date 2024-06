Presunta pirámide ganadera: Felipe Rocha seguirá privado de la libertad

W Radio conoció en primicia que la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento confirmó, en un fallo de segunda instancia, que Felipe Miguel Rocha Medina, supuesto cerebro de la presunta pirámide ganadera, seguirá privado de la libertad en el Búnker de la Fiscalía, donde permanece desde el pasado mes de marzo.

En la audiencia que se realizó en la tarde de este miércoles 5 de junio de 2024, la juez señaló que debido a la gravedad de los delitos por los que está siendo investigado Rocha Medina, podría salir del país y no comparecer ante la justicia.

“Se tiene que el delito imputado es el de estafa agravada en la modalidad de delito masa, por ser muchas las actuaciones en que se ejecutó esta conducta, afectando a un gran número de personas, en su patrimonio económico, para lo cual se indica que el procesado realizó acciones a efecto de mantener engañados a sus víctimas”, explicó.

Igualmente, “se le atribuye el punible de falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y sucesivo, en razón a la existencia de más de 60 documentos falsos, con los cuales la Fiscalía dice contar, siendo ese el número plural de delitos que se han analizado; punibles que, en cuanto a la naturaleza de los mismos, se percibe el dolo en su ejecución, por cuanto el imputado aprovechaba sus conocimientos, su posición personal, su educación, sus vínculos sociales, para ejecutar su comportamiento, como lo alude la Fiscalía Delegada”, señaló la juez.

Agregó que, “sabía que estaba actuando de manera engañosa, esto es que no realizaba las inversiones prometidas en ganado, estableciéndose una indebida recaudación de dineros, bajo una supuesta inversión, obteniendo de ello un beneficio personal, en detrimento del patrimonio económico de sus víctimas”.

Destacó la juez que considera que Rocha Medina “representa un peligro para la seguridad de sociedad, argumento que reafirma, la solicitud de medida de aseguramiento intramural”, afirmó.

Señaló además que, el supuesto cerebro de la pirámide ganadera podría escaparse y no comparecer ante la justicia.

“También, resulta probable que el imputado no comparezca al proceso; es decir, se presenta riesgo en ese aspecto, pese a que cuenta con arraigo familiar; sin embargo, en él se perciben facilidades económicas que le permiten la posibilidad de salir del país o permanecer oculto pues, como se indica, maneja productos financieros en el exterior, independientemente que con una tarjeta de crédito tenga deudas, lo cual no significa ningún impedimento para abandonar el país, por el contrario, lo que se infiere es que ha tenido y aún tiene acceso al sistema financiero en el exterior, donde, igualmente posee un inmueble que a pesar de estar arrendado, como lo advierte la defensa, puede solicitar su entrega para habitarlo, evento que no se contradice con esa facilidad de poder salir del país.

También argumentó la juez que el procesado podría huir, no necesariamente a Estados Unidos, pues no tiene ninguna restricción al respecto.

La decisión confirma la petición de los abogados de las víctimas, Jaime Lombana, Juan Felipe Criollo, Fabio Humar y CMS abogados.