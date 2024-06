DJ Julio Victoria: de las canchas de tenis a las Noches Electrónicas

En la música electrónica, pocos nombres suenan como el de Julio Victoria, DJ colombiano que ha logrado transformar el panorama musical del país. En diálogo con Noches Electrónicas W, compartió detalles de su vida y de su trayectoria profesional.

Julio Victoria nació en el Quindío y su primera pasión no fue la música, sino el tenis. “Desde muy chico jugué al tenis. Yo nací en Armenia, toda la vida entrené, jugaba tenis con mis compañeros, con mis amigos”, recordó.

Su dedicación lo llevó a competir en torneos nacionales, regionales e internacionales, incluyendo competiciones en Alemania y Estados Unidos. Aunque su carrera en el tenis fue destacada, un giro inesperado lo llevó a cambiar las raquetas por las tornamesas.

En 2015, Bogotá fue testigo de un hito en la escena electrónica del país: el primer Boiler Room. Julio Victoria fue uno de los DJs seleccionados para este evento.

“Fue bastante importante, marcó algo interesante en ese momento musical”, comentó. Tocó frente a más de 2.000 personas, “fue una gran noche para mí, ya venía en un recorrido importante y con mucha constancia en los clubes”.

Uno de los proyectos más innovadores de Julio Victoria fue la musicalización del documental mudo ‘Berlín, sinfonía de una gran ciudad’, de Walter Ruttmann.

“Es increíble, es como un viaje por Berlín, un viaje muy alemán. Tuve la oportunidad de presentarla en diferentes festivales”, expresa. Este trabajo no solo mostró su habilidad para mezclar sonidos electrónicos con imágenes históricas, sino también su afición por el cine.

Su obra social: 19 Bits

La labor del DJ Victoria va más allá de los clubes y los escenarios. En el barrio Potosí de Ciudad Bolívar, inició el proyecto “19 Bits”, donde enseña a los niños de la comunidad a producir y tocar música electrónica.

“Es un aprendizaje constante para mí todos los días. Los chicos tienen una sonoridad muy particular que he podido adoptar”, explica. Este proyecto no solo busca enseñar música, sino también ofrecer una alternativa de vida y desarrollo para los jóvenes de una comunidad vulnerable.

Julio Victoria ha llevado su música a otro niveles, fusionando beats electrónicos con instrumentos clásicos. Una de sus presentaciones más memorables fue con la Filarmónica de Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

“Es un show en vivo en el que hago un ensamble con arpa y marimba. Este proyecto requiere mucha dedicación y disciplina”, describe.

A lo largo de su carrera, el DJ ha mantenido una constante: la innovación. “Es importante siempre estar a la vanguardia, entender qué es lo que está pasando en las tendencias mundiales”, dice, logrando crear una sinergia única que transforma cada evento en una experiencia para recordar.

Reviva la entrevista con el DJ Julio Victoria en Noches Electrónicas