Es bonito tener presencia colombiana en cine francés: Martina García por ‘Paradis Paris’

La reconocida actriz colombiana Martina García pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su participación en la película francesa ‘Paradis Paris’ de Marjane Satrapi.

Según la colombiana, “esta es una película coral, es decir, que los personajes principales somos muchos y hay historias entrelazadas. Mi historia se cruza con la de Mónica Belluci porque trabajo para ella. Mi personaje es ‘Gloria’ y Rossy de Palma es mi mamá”.

Especificando que esta es una película de comedia dramática, todos los personajes se encuentran de frente con la muerte para después abrazar mejor la vida, “yo me encuentro con la muerte a través de estos dos personajes, el de Mónica y el de Rossy y fue un lujo y un placer trabajar con ellas”.

Sobre cómo llegó a la producción, la actriz explicó que “no tuve que hacer audición, fue un regalo muy bonito porque me encontraba haciendo una serie en París y me llegó la propuesta de una reunión con Marjane Satrapi y tuve la suerte de que me ofreciera este personaje tan bonito que era para una actriz colombiana”.

Asimismo, comentó que ha estado en Francia en los últimos años, en donde ha tenido la posibilidad de hacer parte de varias producciones. “Era un sueño y tenía muchas ganas de trabajar aquí, por eso he estado este tiempo en París, esta película la pueden ver en todas partes. Es una cosa muy bonita tener presencia colombiana en el cine francés, es un cine muy respetado y con mucha historia. Me siento muy feliz de tener un personaje colombiano presente y tener representación colombiana y latina”.

Por último, destacó que en Francia “se da mucho respeto y prestigio al actor y a las personas que trabajan en cine, como una solemnidad que es muy bonita y que se agradece mucho”.

Escuche la entrevista completa a continuación: