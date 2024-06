Petro se despacha contra congresista bogotana que se opuso a reforma agraria

En su visita a Bolívar este jueves 6 de junio, el presidente Gustavo Petro se despachó contra una congresista ‘del Verde’, sin decir nombre, a quien le criticó el manejo sobre el tema de la reforma agraria que, a juicio del mandatario, es un tema fundamental que se ha impedido y apartado de las leyes del país.

“Lo primero que intentamos nosotros, fue precisamente fue cambiar la ley, presentando en nuestro plan de desarrollo unos artículos. Yo pensé que iban a ser los senadores y representantes latifundistas, los que se iban a parar a oponerse, pero fue una representante a la Cámara de Bogotá, que se las da de progresista, muy verde, que yo dije no, pues, con la modernidad de Bogotá, imposible que no sepa la necesidad de una reforma agraria”, dijo Gustavo Petro.

Añadió sobre la congresista que, “se portó peor que un terrateniente porque escondió las proposiciones en el escritorio y le impidió a Colombia mejorar sus leyes, precisamente para cumplir los acuerdos de Paz que se habían firmado en el año 2016″.

Al hablar de la reforma agraria, que fue presentada en el Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro insistió en la poca participación y acuerdo que hay entre en campesino y la legislación colombiana.

“El partido mayoritario del Congreso de Colombia son los terratenientes, muchos ahí, no todos, pero muchos son grandes poseedores de tierra y entonces trasladas a las leyes su mentalidad. No está la mentalidad campesina, está la mentalidad terrateniente en la marca de las leyes. Por eso las leyes de Colombia, hasta el día de hoy, no ayudan a hacer una reforma agraria. La trancan”, indicó Petro.

También expresó sus intenciones de que el país se apropie de una participación del campesinado en la toma de decisiones y determinaciones de poder.

“Ya es importante la segunda convención nacional campesina, para que el movimiento campesino tenga voz y voto en Colombia”.

Estas declaraciones surgieron en medio de este evento donde se entregaron 1.617 hectáreas de tierras en Bolívar, para familias de San Juan Nepomuceno, Magangué, Ovejas y Santa Rosa de Lima.