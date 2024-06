Donar cabello: gesto que transforma vidas en lucha contra cáncer: así es iniciativa AMESE

Apoyo a Mujeres con Enfermedades de Seno (AMESE) es una asociación colombiana sin ánimo de lucro, no gubernamental, fundada en febrero de 2006.

Esta misma trabaja por la detección temprana del cáncer de mama y brinda apoyo a personas diagnosticadas con esta enfermedad.

Y es que según el Ministerio de Salud y de Protección Social, la primera causa de enfermedad y muerte por cáncer entre las mujeres colombianas es el cáncer de mama.

Por esta razón, Lizet Rivera, directora de la fundación Amese, habló en W Fin De Semana sobre la iniciativa ‘Donar cabello: un gesto que transforma vidas en la lucha contra el cáncer’.

“Amese le brinda a las mujeres que están atravesando cualquier diagnóstico oncológico y sin importar si es de mama o no, la posibilidad de acceder a una peluca de cabello 100% natural”, contó en su primera intervención.

Por otro lado, explicó que “el cabello sirve, no importa que tenga procesos químicos, no importa que tenga queratina, que sea tinturado, que sea rizado, que tenga canas. No es verdad que tiene que ser un cabello virgen para para ser apto para la elaboración de las pelucas y los requisitos en realidad son súper sencillos. Tiene que ser con un mínimo de largo de 25 cm, si puede ser más largo, pues mucho mejor, pero tiene que partir de de ese mínimo de largo. Tiene que estar limpio y seco al momento de cortarlo porque el cabello no se descompone”, agregó.

“La gente tiende a pensar que un cabello con canas o que es afro (no sirve) todo el cabello nos sirve, y tampoco es importante que sea el corte recto”, dijo.

Mencionó que “no se hace una peluca de una sola donación. Es importante que las personas entiendan porque por qué el llamado a la donación es tan tan urgente, porque una sola peluca requiere la donación de 5 a 10 personas. Todo el cabello nos sirve”.

Escuche la entrevista completa a continuación: