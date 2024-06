La fiesta fue muy bonita, fue en paz: alcalde de Bucaramanga hace llamado a alcalde Galán

El sábado 8 de junio, Bucaramanga y Santa Fe disputaron el partido del primer partido de la final de la Liga colombiana en el estadio Alfonso López Pumarejo en Bucaramanga, donde ‘Los Leopardos’ resultaron victoriosos con un 1-0 a favor.

Sin embargo, la hinchada del Atlético Bucaramanga, minutos después de dar el pitazo final en dicho encuentro, se tomaron la cancha del Alfonso López provocando empujones y agresiones.

Ante esto, el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, decidió que no se permitirá el ingreso de seguidores del Bucaramanga al partido decisivo en El Campín.

Es decir que solo podrá ingresar hinchada de Independiente Santa Fe, decisión que para el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, no fue bien recibida.

Ante esto, el mandatario local hizo un llamado al presidente de Santa Fe a reconsiderar la prohibición, destacando que durante el partido de ida se garantizó la seguridad tanto de la delegación de Santa Fe como de su hinchada.

“Hay cientos de hinchas del Atlético Bucaramanga que ya compraron boletas para el juego en Bogotá con la ilusión de acompañar a su equipo, al igual que lo hicieron más de mil seguidores de Santa Fe en Bucaramanga”, señaló Beltrán.

Estimado alcalde @CarlosFGalan, apelo a su colaboración como primera autoridad distrital, para que se reconsidere la decisión de las directivas de @SantaFe de no dar ingreso a hinchas del @ABucaramanga al Campín en el partido de vuelta.



El alcalde de Bucaramanga habló en los micrófonos de La W y confirmó que “estamos elevando una petición al alcalde Galán para que el acuerdo que hicimos con Santa Fe se pueda cumplir”, dijo, enfatizando que “la fiesta acá fue muy bonita”.

Asimismo, reveló que ya hicieron entrega de un análisis del PMU en el que se podrá evidenciar que la fiesta se vivió en paz. “El acuerdo que se hizo entre los dos equipos se cumplió. Lo de la cancha fue en celebración, no hubo ningún tipo de agresión”, agregó.

De este modo, dijo que él considera que desde Bogotá “se está buscando una excusa para que el equipó bumangués no tenga hinchada en Bogotá”. Además, advirtió que si hubiera habido mal comportamiento por parte de los hinchas de ‘Los Leopardos’ también se hubiera unido a la decisión de no dejar entrar hinchada en Bogotá, pero precisamente se une al Bucaramanga garantizando que no hubo agresiones.

“Es un tema de respetar los acuerdos y no de buscar evasivas para que Bucaramanga no tenga hinchada, porque acá se aceptó el ingreso de los de Santa Fe”, reiteró el alcalde Beltrán.

En referencia a las declaraciones del mismo alcalde, en las que asegura que muchos hinchas ya tienen boletería, incluso sin estar estar a la venta, argumentó que lo dijo en referencia a que “las barras ya tienen buses y todo preparado para la fiesta en Bogotá, esta no es una logística que se gestione días antes, sino con mucho tiempo de anterioridad”.

Y agregó que los presidentes de cada equipo tiene derecho a una cantidad determinada de boletas, pero aseguró que “esa distribución la hace el mismo presidente, ya tiene una metodología con las barras que van a participar. Nosotros, los alcaldes, lo que tenemos que hacer es garantizar el buen comportamiento de esas barras en Bogotá”.

Finalmente, reiteró que “la fiesta no se vivió en esos 4 o 3 minutos de altercado, se vivió desde el día jueves cuando empezaron a llegar todos. El día sábado estuvimos recibiendo la hinchada del Santa Fe, estuvimos atendiendo al visitante para que un momento de 3 minutos cancele el acuerdo”.