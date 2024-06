“Congreso no sigue órdenes del presidente”: David Luna sobre reforma a la educación

En dialogo con Sigue La W, el senador David Luna aseguró que el presidente Petro lleva más de un año diciendo que se le esta propiciando un golpe blando, ya que sus proyectos no prosperan en el Congreso, sin embargo, “esta es la demostración de que eso es carreta, porque logramos concertar un articulado que fue aprobado junto a la ministra, el partido de Gobierno y los de oposición”

“De este lado seguimos apoyando esa ley donde ya se establecieron varios puntos que vamos a defender”, dijo.

Adicionalmente, el representante del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, afirmó que en la Comisión primera no había espacio para hacer lo que hicieron en Cámara donde se discutieron los artículos del proyecto. “Esa enmienda se dio en una mañana, hubo que redactarla para presentarla en muy pocas horas, hubo temas en los que no hubo acuerdo”

Le puede interesar MinEducación niega retiro de Ley Estatutaria: buscarán acuerdos con Fecode y oposición

“Si alguien ha dado muestra de diálogo es que la bancada de Pacto Histórico, incluso en su momento, logramos hacer una concertación de 700 proposiciones, yo lamento que no nos quieran escuchar”, dijo.

Además, advirtió que la oposición, en vez de lograr acuerdos, corrieron a radicar la propuesta. “Que no tengan en cuenta nuestra propuesta, es una actitud poco constructiva”.

Frente a ello, Luna dijo que mo es cierto. “No hemos salido a radicar nada, nosotros hicimos un acuerdo con el Pacto Histórico con la ministra presente, fue un texto de consenso muy importante para que el presidente deje de decir que no se le aprueba nada, aprobamos las cosas cuando son positivas y las hundimos cuando son negativas para el país”.

El senador de Cambio Radical dijo que ponencia esta lista para ser radicada en ultimo debate, “Ahora yo no se cuál es la conversación al interior del partido de Gobierno, estamos dispuestos a seguir conversando y no vamos a quedar con el pecado, se quieren lavar las manos y decir que la oposición no cumplió su palabra”.

Reiteró que no van a ceder en varios puntos como que “el estudiante pierda su libertad de decidir en dónde estudiar, un colombiano tiene derecho a decidir si estudia en lo público o en lo privado, en ese sentido es muy valioso e importante decir que estamos de acuerdo con el sistema mixto, es esencial la evaluación para saber si los profesores lo hacen de manera correcta o no”

Finalmente, Luna advirtió que el Congreso es autónomo y “no le sigue órdenes al presidente. Independientemente, la ponencia que presentamos era positiva y tenia las mayorías en la comisión primera y el partido de Gobierno representado por Pizarro nos invitó a una reunión y ahí hubo acuerdos entre ambos partidos y la ministra participó. Si Fecode quiere hundirlo, que asuma la responsabilidad, nosotros estamos en el animo de construir”.

Todos los detalles aquí:

Reviva la transmisión completa de Sigue La W a continuación: