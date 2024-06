Recursos de colombianos están en manos de un narco: Agencia Jurídica por caso Meritage

En los micrófonos de La W, el director de la Agencia Jurídica del Estado, Jhon Camargo, dio detalles acerca del pleito que enfrenta la Nación por un lujoso desarrollo inmobiliario cerca a Medellín sometido a extinción de dominio, se trata del caso Meritage.

También sostuvo que apelarán la decisión en caso de perder el pleito porque tiene pruebas de que fue financiado con dinero del narcotráfico.

De perderse el caso, los colombianos tendrían que pagarle 300 millones de dólares a Ángel Samuel Seda y a sus socios.

Cabe recordar que este megalote comenzó a construirse sobre unos terrenos en las afueras de Medellín, que han sido cuestionados porque las tierras le pertenecieron a Iván López Vanegas, miembro de La Oficina de Envigado. Sin embargo, en el historial de propiedad también apareció el nombre de Héctor Restrepo, antiguo narcotraficante y paramilitar, conocido con el alias de ‘perra loca’.

Por esta razón, la fiscal inició un proceso de extinción de dominio, sin embargo, Samuel Seda sostiene que fue un comprador de buena fe y que no sabía de los antecedentes del predio.

Agencia Jurídica sostiene que el pleito se adelanta con dinero del narcotráfico

Ahora, la Agencia Jurídica del Estado contó en los micrófonos de La W que el pleito estaría por resolverse y de ser desfavorable la decisión para Colombia, apelarán, así esto conlleve un costo adicional de 2 millones de dólares a la Nación, porque se trata de un laudo que materializa “una conducta de lavado de activos a favor de un narcotraficante”.

Enfatizó: “en caso de que tengamos un laudo desfavorable para los intereses de todos los colombianos, claro vamos a presentar el recurso de anulación correspondiente”.

También dijo fuertemente que se opone a que se utilice un tribunal de arbitraje internacional para materializar una conducta de lavado de activos:

“El tema de la seguridad esencial Nacional es lo que está en juego y la lucha de nosotros, como Estado, contra el narcotráfico y el crimen organizado”, “es un tema que no me deja dormir, pensar, que próximamente estoy a punto de recibir un fallo, y si lo llegásemos a perder, pues realmente lo que estamos haciendo es poniendo los recursos de todos los colombianos en manos de un narcotraficante, y pues la verdad, esto si me parece muy complicado de entender y de interiorizar, yo les digo una cosa, este caso tuvo muchas vicisitudes en todo el proceso”, señaló Camargo.

Un jalón de orejas para la Agencia

El director de la Agencia Jurídica relató que cuando se estaba cerrando el caso, Camargo presentó un incidente procesal de cara al arbitraje internacional “y me costó un jalón de orejas de la firma que me representa que es GBS, de mi equipo de trabajo, de la Agencia, porque les pareció antitético que yo volviera a decirle al tribunal, señores aquí lo que está pasando es un tema de seguridad esencial, ustedes no pueden sorprendernos con un laudo que materializa una conducta de lavado de activos a favor de un narcotraficante”.

Financiación con dinero del narcotráfico

Aunque Jhon Camargo no pudo revelar las pruebas por la reserva del proceso, sí sostuvo que en el marco del proceso se sostiene que el laudo arbitral está siendo financiado con dinero del narcotráfico.