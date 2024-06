Alerta por presunto caso de abuso sexual contra menores en club deportivo de Bogotá

Bogotá

En un escenario que debería ser seguro para los menores, se han revelado presuntos casos de abuso sexual contra niñas de 13 y 15 años en academias deportivas ubicadas en los barrios La Belleza y Ciudad Berna, en las localidades de San Cristóbal y Antonio Nariño. Según la denuncia presentada por el concejal Juan Manuel Díaz, un individuo identificado como James, presidente y profesor del Club Deportivo Mushudo, habría utilizado su posición de autoridad para generar confianza en las menores y posteriormente agredirlas sexualmente.

Una de las presuntas víctimas relata: “Él me besa, me toca y se hacía la víctima, hacía que estaba arrepentido, que no iba a volver a pasar, pero seguía pasando. Aprovechaba cualquier segundo que nadie lo estuviera viendo para tocarme algo; él se me insinuaba, me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo, que si yo quería experimentar, le podía decir, y él me manipulaba para que yo no dijera nada.”

Otra víctima agrega: “Yo ya le tenía miedo a él, yo sabía que iba a pasar algo, y él entró a la bodega, porque en la bodega siempre va a actuar porque no le gusta que lo vean haciendo lo que hace, y ahí fue donde me arrinconó y me trató de besar.”

A pesar de las denuncias interpuestas ante la Fiscalía, no se ha emitido una orden de captura en su contra, lo que le permite seguir impartiendo clases a menores con normalidad. Esta situación ha generado preocupación en el Concejal Díaz, quien cuestiona: “¿Quiénes de acá tienen sus hijos en Clubes deportivos, clases deportivas, o actividades extracurriculares?, entornos en donde confiamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, pues es justo en estos ‘entornos seguros’ donde los exponemos a depredadores sexuales.”

Las cifras de la plataforma SIEDCO revelan que entre enero y febrero de 2024, los mayores delitos denunciados fueron el acto sexual con menor de 14 años (187 casos), el acceso carnal abusivo con menores de 14 años (96 casos) y el acto sexual violento (37 casos). Esta situación requiere una respuesta contundente de las autoridades, ya que el abuso sexual en cualquiera de sus formas debe ser castigado con todo el peso de la ley, y los niños no merecen vivir una infancia marcada por la violencia.