Amenazan contra la vida del Gobernador de Boyacá y del alcalde de Duitama

Duitama

El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, señaló al término de un Consejo de Gobierno Bilateral con el gabinete de la Alcaldía de Duitama que ha sido objeto de amenazas de muerte contra él y miembros de su familia.

“Me amenazaron, precisamente una persona de Duitama, diciéndome que me iban a matar, que mis hijos iban a terminar muertos y mi papá y demás y eso está en investigaciones y ya hay unos avances en dicha investigación y se encontró que el teléfono pertenece a una persona de Duitama y es una situación bastante difícil”, indicó Amaya Rodríguez.

Pero no solo el Gobernador de Boyacá habría sido blanco de amenazas, el alcalde de la ciudad de Duitama, Boyacá, José Luis Bohórquez denunció que desde hace algunos días ha recibido amenazas contra su vida y la de su familia, situación que lo tiene preocupado.

De acuerdo con el mandatario, los mensajes amenazantes de muerte han llegado a su WhatsApp desde el pasado 4 de junio.

“La realidad es que decidimos hacer esto público porque ya radicamos la denuncia ante la Fiscalía. Básicamente esta denuncia es contra una persona indeterminada que por vía de red de WhatsApp ha estado desde la semana pasada enviando alrededor de 27 mensajes de diversa índole. Inicialmente pidiendo supuestamente unas ayudas y ya luego al no hacer a las mismas, manifestando que si no se le ayuda, entonces espera que mi familia y mi persona tengamos seguro funerario porque allá vamos a parar y otros mensajes un poco más pesados en el sentido de que con groserías y montón de soeces que básicamente en una tumba va a terminar, es un tema que ya se combina la violencia verbal con el amedrentamiento y donde no solamente estoy yo, sé que los mensajes también los reciben mi familia”, aseguró el mandatario de Duitama.

De acuerdo con Bohórquez López estos mensajes provienen de un número que sería del exterior y que las autoridades ya conocen del caso.

“Todos los mensajes han sido a mi WhatsApp del mismo número que no es de Colombia es un número de otro país y desde el martes 4 de junio en adelante empezaron a llegar esos mensajes. La denuncia ya quedó radicada en la Fiscalía y ahora hay que esperar que se le adjudique el Fiscal y ya él hará sus actos urgentes de investigación para conocer de que persona es ese abonado telefónico y también me imagino que me contactarán para el tema de mejorar los protocolos de seguridad”, agregó el alcalde.

El Gobernador de Boyacá se solidarizó con el alcalde Duitama por las amenazas que ha recibido desde la semana pasada y señaló que le solicitará a la Fiscalía que avance en las investigaciones.

“Mi solidaridad con el alcalde de Duitama por la situación que está pasando y como Gobernador quiero solicitarle a la Fiscalía y a las autoridades que investiguen lo antes posible. A la ciudadanía quiero decirles que amenazar a alguien no resuelve nada, yo creo que uno puede tener diferencias, pero hay que respetar la integridad. El alcalde de Duitama tiene todo nuestro respaldo como institución”, indicó.

Las denuncias sobre las amenazas que han recibido el alcalde de Duitama y el Gobernador de Boyacá ya se instauraron ante la Fiscalía.