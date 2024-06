“El Gobierno prometió hasta aeropuerto, pero estamos en lo mismo”: sacerdote en La Guajira

Aunque Olmedo López y Sneyder Pinilla contrataron miles de millones de pesos para el municipio de Uribia en La Guajira, la región sigue estando en precarias condiciones, si los niños no se mueren de hambre o de sed se mueren por enfermedades intestinales producidas por el agua contaminada de los jagueyes.

Sigue La W habló con el sacerdote Fabio Estupiñán, quien lleva años en el departamento haciendo trabajo social con los jóvenes, advierte que a la región no ha llegado una sola gota de agua “hasta la fecha no hemos visto nada, el dolor más grande que nosotros padecemos es el tema del agua, he recorrido toda la alta Guajira y cada día empezamos con la misma tragedia, como darle agua a estos niños. A veces duramos hasta dos días sin siquiera agua para hacer la comida, mucho menos para bañarse, de nuestro bolsillo tenemos que buscar pedir limosna, cada carrotanque nos vale 600 mil pesos y esa es la contante aquí”

El padre confiesa que, inclusive, ha tenido que ver a los niños morir de desnutrición.

“Lastimosamente los problemas de salud también están asociados al agua en esos jagueyes, porque es agua es verde, donde toma agua el chivo y orina el burro y esa es el agua que ellos deben consumir, no tener agua es estar condenado a la muerte, la insensibilidad reina en Colombia”

Para Estupiñaan con el gobierno del presidente Petro no ha cambiado nada, los niños se siguen muriendo de hambre, la situación de sed es la misma, “en los colegios no hay agua ni para preparar el alimento, parece otra Colombia”.

“Hasta ahora, el Gobierno no ha cumplido nada, hablaron de hacer un aeropuerto, pero no ni siquiera han construido vías, por ejemplo la de Siapana, yo he tenido que dormir en el barro porque cuando llueve simplemente no podemos pasar”.

