Por muerte de bebé Emberá, ICBF hace presencia permanente en el Parque Nacional

Bogotá

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de una bebé de tres meses, perteneciente a las comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional, el ICBF, junto con otras entidades del Gobierno Nacional y del Distrito, anunció una Asamblea de Autoridades que se realizará del 18 al 21 de junio. En esta asamblea se plantearán medidas para restablecer los derechos de todos los niños y niñas Emberá.

Esto responde a la emergencia sanitaria y humanitaria que atraviesa la comunidad desde hace nueve meses y a las acciones que se están llevando a cabo para garantizar los derechos de las madres y sus hijos.

Desde el pasado 6 de marzo, el ICBF recibió una solicitud de atención por parte de la Secretaría de Salud de Bogotá, la cual fue atendida de inmediato. La niña, quien falleció el pasado 9 de junio, estaba recibiendo atención médica en el Hospital La Samaritana. Una vez dada de alta el 20 de marzo, se realizó una verificación de derechos por parte de la Defensoría de Familia. Después de las evaluaciones realizadas por profesionales en nutrición, psicología y trabajo social, se determinó que no era necesario abrir un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, ya que estos estaban garantizados en ese momento.

Posteriormente, el 4 de junio, la Subred Centro Oriente informó que la niña había sido hospitalizada recientemente, información que no fue comunicada al ICBF por los profesionales de la salud ni por el área administrativa del centro médico. Dos días después, el 6 de junio, durante una jornada de seguimiento en el Parque Nacional, se realizó otra verificación de derechos de la niña en la que no se encontraron motivos para retirarla de su entorno familiar. No obstante, se solicitó a la familia permitir un chequeo médico más detallado en la ambulancia disponible en el parque, pero los líderes de la comunidad rechazaron esta atención.

Finalmente, la mañana del domingo, la familia de la menor se acercó a la ambulancia que se encuentra de manera permanente en el lugar para que recibiera atención prehospitalaria. Al iniciar la valoración, el médico regulador confirmó la muerte de la bebé.