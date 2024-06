Procuraduría pide a la JEP dejar en libertad al general Santoyo como acto de “confianza”

La W conoció en primicia el documento de 18 páginas que entregó la Procuraduría General de la Nación a la JEP y en el cual le solicitó dejar en libertad condicional al general (r) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, condenado en Estados Unidos por apoyo a las Autodefensas en temas de narcotráfico y procesado en Colombia por paramilitarismo, desaparición forzada y lavado de activos.

Según el concepto presentado por el ministerio público, el general ha cumplido con los cinco años mínimo privado de la libertad que ordena la ley en el caso de los integrantes de la Fuerza Pública y además señaló que otorgarle la libertad podría funcionar como una medida “de confianza” para que aporte más verdad.

“Constituye una medida de confianza de la Jurisdicción frente al compareciente, se considera procedente reconocerle dicha medida y así permitirle al interesado encontrar datos que pueda entregar como aporte de verdad. Si el compareciente goza de libertad podrá ubicar información y realizar entrevistas para hallar información que le permitan enriquecer sus aportes de verdad”, señala el polémico escrito en poder de La W.

Pero también, la Procuraduría en el escrito presentado ante la magistratura, señaló que no se justificó debidamente la negativa en primera instancia para no concederle la libertad señalando que sus aportes a la verdad habían sido nulos; para el ente de control, el general en Colombia aún no ha sido vencido en juicio por lo que se le acusa, por tanto, no se le puede exigir que se “autoincrimine”.

“Dentro de los dos procesos penales tramitados contra el compareciente no se ha desvirtuado, por ahora, su presunción de inocencia, por tanto, le asiste el derecho de no aceptar responsabilidad penal por las conductas investigadas. La medida de aseguramiento que cumple desde hace más de cinco años no puede entenderse como una pena”, indica el documento.

En línea con lo anterior, afirmaron que sobre lo que se le puede exigir en detalle que aporte verdad es la condena en Estados Unidos. (el problema es que Santoyo aseveró que es inocente y que aceptó ser sentenciado por ser una mejor opción de resolver el caso en norteamérica).

Además, aunque Santoyo durante la audiencia que se realizó ante los magistrados negó a pesar de las evidencias y declaraciones sus presuntos nexos con Diego Fernando Murillo “Don Berna” y otros paramilitares, la Procuraduría señaló que pueden ser valiosos los aportes que ofreció sobre el coronel (r) Danilo González (quien valga decir ya está muerto) y otros policías de bajo rango.

“Negar este tipo de libertad por insuficiencia de verdad y compromisos conlleva para el juez cargas argumentativas que indiquen cuando menos los datos, las evidencias que ubiquen al compareciente en un necesario contacto directo o indirecto como para poder contrastar la gradualidad de sus aportes, a efectos de no caer en lo especulativo”, conceptuó el ente de control.

Para la Procuraduría resulta importante que el general Santoyo haya narrado “aspectos que conocía atendiendo la naturaleza de las funciones que desempeñó al interior de la Policía Nacional”.