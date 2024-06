Es un equipo combativo: Carlos Pandolfi, exfutbolista, sobre Santa Fe y final del FPC

A solo horas de que se defina el campeón del Fútbol Profesional Colombiano, en Peláez De Francisco En La W se palpita la gran final entre Santa Fe y Bucaramanga.

Por esta razón se conversó con el exfutbolista ‘cardenal’, Carlos Alberto Pandolfi, quien habló en la previa del encuentro.

Pandolfi explicó que este 14 de junio estaba recién llegado a Bogotá por invitación de la Dimayor para el partido entre Santa Fe y Bucaramanga válido por la vuelta de la gran final del FPC.

Así, explicó que “obviamente acepté (la invitación) para ver si tenemos una nueva estrella y los muchachos nos brindan otra otra satisfacción grande”, dijo.

Aunque también reconoció que no ha seguido los partidos de Santa Fe recientemente porque en Argentina no transmiten los partidos del fútbol colombiano.

“No he visto últimamente jugar a Santa Fe porque en Buenos Aires no pasan los los partidos de Colombia. No entiendo cómo no pasan la liga colombiana”, contó.

Sin embargo, reveló sí tener referencias del cuadro capitalino. “He leído que es un equipo combativo que está bien en sus tres líneas. Lamentablemente perdieron los chicos de visitante, pero creo que, por lo que estuve leyendo, la localía le va a hacerun1 poco favorable al Santa Fe, ojalá así sea”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: