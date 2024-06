Sandra Ortiz guardó silencio parcial ante la Corte Suprema de Justicia en interrogatorio

La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, compareció como testigo ante la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se adelanta contra los presidentes del Senado, Iván Name y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

Durante más de cuatro horas, la boyacense declaró ante los magistrados y al salir de la diligencia aseguró que “habló la verdad”.

Entre tanto, el abogado defensor de Ortiz, Pedro Aguilar, aseguró que la diligencia fue mixta (preguntas cerradas de sí y no).

Le puede interesar Caso UNGRD: Olmedo López pidió otra sesión de interrogatorio para entregar más información

También explicó que, su cliente respondió las preguntas que se le formularon y en las que fueron abiertas, guardó silencio.

“Ella había asumido el compromiso de no declarar acogiéndose del derecho a la no autoincriminación. Porque se puede hacer diligencias mixtas. O sea, hay situaciones donde el derecho constitucional a guardar silencio se mantiene frente a determinadas preguntas. Pero hay otras preguntas que son abiertas, amplias, que se pueden responder porque no afectan el derecho a la no ultima incriminación”, aseguró el abogado.

También dijo que, por ahora se avanza en la negociación de dos principios de oportunidad en la Fiscalía General de la Nación para Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y de Sneyder Pinilla, exsubdirector de esa entidad, pero aclaró que no hay nada concreto.

“En la Fiscalía, como ustedes lo saben, siguen en el trámite de interrogatorios, aportes de pruebas. Hasta el momento parece que no se ha definido el principio de oportunidad que se está planteando a nivel de medios, pero a nivel judicial parece que no existe nada concreto”, señaló.

En este caso, ya declaró el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el director de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo y el director de Inteligencia, Carlos Ramón González ante el magistrado Francisco Farfán.

Se espera que en los próximos días sean escuchados Olmedo López y Sneyder Pinilla.